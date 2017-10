Heliloojate liit otsib Eestile pidulikku marssi

Eesti Heliloojate Liit on Eesti Vabariigi 100. juubeli eel välja kuulutanud konkursi, et leida riigile uus pidulik marss.

"Otsustasime pikendada konkursi tähtaega, et see ainulaadne võimalus saaks avaneda võimalikult paljudele eesti heliloojatele. Marsi kirjutamine on kindlasti huvitav ja inspireeriv ülesanne," kommenteeris liidu esimees, helilooja Märt-Matis Lill. Uus tähtaeg partituuride esitamiseks on 24. november.

Võidumarsi valib välja rahvusvaheline žürii eesotsas Neeme Järviga. Žüriisse kuuluvad veel Märt-Matis Lill (Eesti Heliloojate Liit), Peeter Saan (Eesti Kaitsevägi), Pasi Lyytikäinen (Soome), Alex Freeman (USA), Viljo Vetik (Port Artur Grupp) ja Kristjan Hallik (ERSO).

Piduliku marsi esmaettekanne toimub 24. veebruaril Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses.

Rohkem infot konkursil osalemise kohta leiab Eesti Heliloojate Liidu veebilehelt.