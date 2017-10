"AK. Nädal" portreteeris Paide koorijuhti Malle Nööpi

Suvisele noortepeole kolm koori- ja kuus tantsurühma viinud Paide gümnaasiumi muusikaõpetaja Malle Nööp töötas ka koolivaheajal, sest Paide meeskoor valmistub oluliseks esinemiseks.

Kooriproov on koorijuhi töö väike, nähtav osa, millele eelneb kodune ettevalmistus.

"Repertuaari otsimine on väga suur töö, see on üks suuremaid töid. Õpetamine on juba lõbus töö. Aga see, mida õpetada, see on väga keeruline. Alati ei pruugi see sobidagi. Lisaks toimuvad laululaagrid, väljasõidud esinemistele, tuleb kirjutada rahastamisprojekte, hankida esinemisrõivaid," selgitas Nööp.

Tema tantsuringides ja koorides osalejate põuda pole. "Muidugi neile meeldib. Meeldib väga laulda ja tantsida ka. Sest meil koolis on ju väga suur tung tantsurühmadesse, et ei jõua ära õpetadagi. Ja laulukoori samamoodi," märkis Nööp.

Koorijuhtide, orkestrijuhtide ja tantsurühmade juhendajate väike palk on kogu riigis piinlik teema.

"Mõnes koolis on isegi niimoodi, et seda ei olegi. Et lihtsalt õpetaja teebki missioonitundest või lihtsalt, et see on nagu tore. Tänukirjad on ju meil olemas. Mul on kaks kilekotitäit tänukirju, aga puuriit on tühi," nentis Nööp.

Õnneks on temal paljude oma kolleegidega võrreldes, kellele makstakse viis eurot tunnis miinus maksud, ringijuhina siiski väga vedanud.

"Tema ringijuhi tasu on 8,5 eurot tunnist, millest siis lähevad maksud maha, nii et kätte jääb veel vähem. Palk võiks kindlasti olla suurem, sest enamus nädalavahetusi, õhtuid läheb ju kõik tegelikult kooliõpilaste õpetamise peale," rääkis Paide gümnaasiumi huvijuht Helen Trug.

"Teeme välja väljasõidud ja muud sellised väiksed kingitused, aga palka ta meie käest ei saa," lisas Paide meeskoori vanem Arne Sampka.

Küsimusele, kas ta jagab seda mõtet, et kui jätkatakse samamoodi alaväärtustades koorijuhte, tantsujuhte, siis laulupeoliikumine sureb lihtsalt välja, vastas Nööp järgnevalt: "Loomulikult sureb välja varsti, sest ega praegu on need fanaatikud veel, kes veel töötavad. Mingist vanast ajast on nad harjunud sellega, et neile lihtsalt ei maksta. Aga uued, uus põlvkond, kes tuleb, nemad ei arva nii."