Otseülekanne 16.15: Martin Ehala uue raamatu arutelu

Sellel sügissemestril alustab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut (TÜHI) koostöös TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskusega ebaregulaarsete avatud seminaride sarja, milles võetakse vaatluse alla parasjagu ühiskonnas, kultuuris või teaduses aktuaalseid teemasid, nähtusi või saavutusi.

Seminari formaat ei ole rangelt fikseeritud, ent mõte on igaks seminariks koondada erinevaid akadeemilisi eksperte nii Tallinna Ülikoolist kui ka kaugemalt, et ühiselt analüüsida konkreetset küsimust, raamatut, filmi vms.

Esimene TÜHI pop-up seminar leiab aset 10. novembril algusega kell 16.15 Tallinna Ülikooli senati saalis (Uus-Sadama 5, M-648). Seminari fookuses on Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professori Martin Ehala vastne raamat "The Signs of Identity: The Anatomy of Belonging" (New York: Routledge, 2017). Teosega saab osaliselt tutvuda SIIN. Raamat pakub välja uue algupärase identiteediteooria, mida autor nimetab identiteedi märgiteooriaks. Selle kohaselt on iga identiteet oma olemuselt märk, nii nagu märgi mõistet kasutatakse semiootikas ja keeleteaduses. See tähendab, et identiteedil nagu teistelgi märkidel on kaks poolt – tähistaja ja tähistatav.

Tähistaja on mingi empiiriliselt tajutav signaal, mis viitab teatud kindlale identiteedile, tähistatav on tähenduste hulk, mis seda identiteeti iseloomustab. Sõnastatud teooriast saab tuletada olulisi järeldusi identiteedi olemuse kohta, neist kõige olulisem on see, et inimene ja identiteet ei ole sama asi, nad pole lahutamatud. Identiteet ei ole see, mis inimene on; identiteet on miski, mis inimesel on.

Seminaris võtavad raamatut analüüsida TÜHI filosoofia vanemteadur Liisi Keedus, TÜHI Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli, TÜHI kultuuriajaloo professor Marek Tamm ja TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela. Kolleegide kommentaaridele vastab raamatu autor Martin Ehala.

Kõik huvilised on oodatud seminaris osalema.