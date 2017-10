Performa biennaalil näeb kolme Eesti kunstniku uudisteoseid

Kolmapäeval, 1. novembril algab New Yorgis nüüdiskunsti tippfestival Performa biennaal, mis kestab 19. novembrini. Seitsmendat korda toimuva biennaali põhiprogrammi fookusriik on tänavu Eesti.

Performa biennaali "Eesti avatud paviljoni" programmi keskmeks on Flo Kasearu, Anu Vahtra ja Kris Lemsalu uudisteosed, mis on loodud spetsiaalselt biennaali jaoks.

Teoste tutvustused

Reedel, 3. novembril esietenduva Flo Kasearu performance’i "Ainult liikmetele (Members Only)" lähtekohaks on New Yorgi Eesti Maja hoone Manhattanil ning kohaliku Eesti kogukonna poolt säilitatavad tavad. Kasearu võtab üle ajaloolise hoone viis korrust ning pakub humoorika vaatenurga rahvusliku identiteedi nüanssidele suurlinnas kaasates New Yorgis elavaid eestlasi osatäitjateks ja kohaspetsiifilisi installatsioone.

Kris Lemsalu teeb 11. ja 12. novembril Harlemi kirikus toimuvates performance’ites koostööd New Yorgi muusiku ja kunstniku Kyp Malone’iga, kes on tegev bändis TV On The Radio. Nende lavastuses "Going, Going" sulanduvad kokku Lemsalu skulpturaalsed kostüümid, liikuv installatsioon, video ja elav muusika.

Anu Vahtra projekt "Open House Closing. A Walk" toimub 15., 16. ja 17. novembril jalutuskäiguna koos publikuga SoHo tänavatel. Vestluste kaudu avatakse piirkonna ajalugu 1960.–1970. aastate legendaarsetest kunstiprojektidest tänapäeva tormiliste kinnisvaraarendusteni.

New Yorgi ISCP kunstiresidentuuris oktoobri algusest alates oma projekti ette valmistanud foto- ja installatsioonikunstnik Anu Vahtra nimetab mitmekülgse algmaterjaliga töötamist intensiivses SoHo tänavaruumis erakordseks kogemuseks ja toob eraldi välja hindamatu võimaluse töötada dialoogis Performa asutaja, legendaarse kunstiajaloolase ja kuraatori RoseLee Goldbergiga.

Kõik osalised on kunstnikupalgalised

EKKAK direktori Karin Laansoo sõnul tähendab koostöö Performaga Eesti jaoks tippsaavutust nii riigi, kunstnike kui kunstiinstitutsioonide tasandil.

"Kunstnike jaoks on see muuhulgas karjääri muutev moment töötada rahvusvahelise kunstielu keskpunktis. Võib olla kindel, et nüüd ja edaspidi on nii Flo Kasearu, Kris Lemsalu kui Anu Vahtra rahvusvaheliste kuraatorite kõrgendatud tähelepanu all. Lähemalt vaadates ei ole selles aga midagi juhuslikku – tegemist on nii kunstnike kui korraldajate pikaajalise pühendunud töö tulemusega. Viimaste aastate kasvanud tähelepanu kunsti rahvusvahelistumisele on loonud tausta ning ühe ühisnimetajana ei saa alahinnata fakti, et kõik osalevad kunstnikud on ühtlasi ka kunstnikupalga saajad, mis on tööd suure produktsiooniga kindlasti hõlbustanud. Performa avatud paviljon on oluline maamärk Eesti kunstielu jaoks, mille mõju jääb kestma aastateks."

Eesti Paviljoni programmi kuulub lisaks kolmele kunstiprojektile ka filmiprogramm, mis tutvustab valikut viimase 20 aasta Eesti videoloomingust. Toimuvad ka avalikud vestlused osalevate kunstnikega ning sümpoosium "Call for Action: Key Moments in Estonian Performance Art", millel peavad ettekanded Anu Allas (Kumu kunstimuuseumi kuraator) ja Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor) Ksenia Nourili (New Yorgis elav kunstiteadlane ja kuraator) modereerimisel.

Samuti on biennaali keskuses võimalus tutvuda ja osta Eesti kunstiinstitutsioonide ja kirjastuste trükiseid, mille valiku on kureerinud Tallinnas asuv Lugemiku raamatupood. Eesti Paviljoni lisaprogrammi kuulub ka Maria Arusoo kureeritud Merike Estna ja Maria Metsalu näitus "Soft Scrub, Hard Body, Liquid Presence", mis avatakse 17. novembril galeriis Art in General.

Eesti paviljoni toimumist tähistatakse 8. novembri õhtul kultuuriministeeriumi ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse poolt korraldatud ühise vastuvõtuga, kus külalisi on tervitamas kultuuriminister Indrek Saar.

Performast:

2004. aastal kunstiajaloolase ja kuraatori RoseLee Goldbergi poolt asutatud Performa on New Yorgi esimene ainult performance’ile keskendunud biennaal ning suurim mitte-kommertslik kaasaegse kunsti üritus Ameerika Ühendriikides. Viimase kümnendi jooksul on Performa esitlenud ligi 600 performance’it, töötanud üle 700 kunstnikuga ning näidanud oma produktsioone ligi 20 riigis üle maailma. Performa alustas riikidepõhise Pavilion Without Walls programmiga 2013. aastal ning seni on osalenud Norra, Poola ja Austraalia. Kolme nädala jooksul oodatakse erinevatele üritustele ligi 25 000 inimest ning biennaali veebi külastab sama aja jooksul 5 miljonit inimest.

Eesti Avatud Paviljoni peakorraldajad on Esa Nickle ja Maaike Gouwenberg Performast koostöös produtsent Evelyn Raudsepaga. Paviljoni kaaskorraldaja on Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus.

Koostööpartnerid on Eesti Kunstimuuseum, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Art in General ja New Yorgi Eesti maja. Toetajad on kultuuriministeerium, Outset Eesti ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus.