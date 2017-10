Hiina hoogsas majanduskasvus paistab eriti silma kultuurisektor

Kristina Õlleku ja Kert Viiarti näitus „You Know You’ve Become Part of the View“ ehk „Sa tead, et sinust on saanud vaate osa“ Hobusepeas kuni 30. X; Varvara ja Mari näitus „Kootud eksperimendid“ Draakonis kuni 28. X; Peeter Lauritsa kuraatorinäitus „Surnu suusad ehk Kuidas seletada metsa digitaalsele jänesele“ Vaala galeriis kuni 18. XI; Sepideh Rahaa näitus „Marriage & Pleasure“ ehk „Abielu ja nauding“ Kraami projektiruumis kuni 3. XI ja Laivi performatiivne moeinstallatsioon „When I Was A Girl & Life Was Yet Ahead“ ehk „Kui ma olin tüdruk ja elu oli alles ees“ Arsi projektiruumis 20. X.