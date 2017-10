Sõnasäuts. Kes on Siuru?

Siuru sai oma nime müütilise siurulinnu järgi, kes esineb ka "Kalevipojas" ja seda sõna on seostatud soomekeelse sõnaga "kiuru", mis tähendab lõokest.

Raamatu "Eesti kirjanduse ajalugu" andmeil valis rühmitusele nime Friedebert Tuglas.

1888. aasta 7. mai Postimehes leidub artikkel pealkirjaga "Siuru", kus eesti rahvaluuleteadlane Matthias Johann Eisen arutleb:

"Kes on Siuru, kelle nime "Kalevipojas" leiame? Kas on ta lind või on ta inimene? Selle üle on paljugi vaieldud ja arvatud. Ühed arvavad siuru linnu olevat, teised jälle inimese. Inimeseks on siuru selle pärast teha tahetud, et, nagu näha, Kreutzwald siurule au nime "Taara tütar" juurde on lisanud. Siuru linnuks nimetamist arvavad nad selsamal põhjusel sündinud olevat nagu neiukeste nimetamist sagedasti lauakeseks, kana pojukeseks ja linnukeseks. Õige on, et mõne korra neiusid rahvalauludes linnukesteks kutsutakse, kuid siis ei pruugi selle pärast iga lind veel neiu ega iga neiu veel lind olla."

