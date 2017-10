Reformatsiooni 500. aastapäeva konverentsil räägitakse tõlgendustest ja tõlgetest

Kolmapäeval, 1. novembril algab New Yorgis nüüdiskunsti tippfestival Performa biennaal, mis kestab 19. novembrini. Seitsmendat korda toimuva biennaali põhiprogrammi fookusriik on tänavu Eesti.

Kontsert Future Islands The Far Field Tour 2017 Tallinn, Rock Cafe

