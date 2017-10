Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud maailmas oktoobris

1. X Rahvusvahelise muusikapäeva programm jõuab teist korda välisriikidesse, kus esinevad välismail tegutsevad, peamiselt seal õppivad Eesti muusikud – kontsertidega Saksamaal, Inglismaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides ja Norras. Berliinis Studio Niculescus annavad kontserdi viiuldaja Robert Traksmann ja tšellist Johannes Välja, esimene õpib Berliinis ja teine Münchenis. Londonis Eesti Majas esinevad noored muusikud fagotimängija Tea Tuhkur, pianistid Sten Heinoja ja Ave Kruup ning viiuldaja Marike Kruup. Viinis, nüüdses muuseumis ja kunagises Mozarti residentsis Mozarthausis astub üles pianist Aleksandra Kamenskaja. USAs Floridas Betsy South Beach Gallery’s musitseerib muusikapäeva puhul viiuldaja Mari-Liis Päkk, keda saadab pianist Milana Strezeva. Norras Tønsbergi toomkirikus annab sel päeval kontserdi meie nimekamaid organiste Aare-Paul Lattik.

1. X Andres Mustonen dirigeerib rahvusvahelise festivali „Peegel peeglis“ galaõhtut Moskva Konservatooriumi Suures saalis. Esinevad Moskva Riiklik Sümfooniaorkester lastele ja noortele, Moskva konservatooriumi kammerkoor, solistid: kavas on festivali teemahelilooja Erkki-Sven Tüüri oratoorium „Ärkamine“ ja „Salve Regina“ (Andres Mustonen viiulisolistiks), Peeter Vähi „Emale“ (oboel Deniss Golubev), John Taveneri „Prayer for Jerusalem“ ja „Svyati“ (tšellosolist Aare Tammesalu), Heino Elleri Viis pala keelpillidele, Arvo Pärdi „Te Deum“, Konstantin Volostnov mängib ka Peeter Süda Prelüüdi ja fuuga orelile.

1. X Oxfordi kammermuusika festivalil (UK) on ettekandel Arvo Pärdi „Peegel peeglis“, esitavad Priya Mitchell viiulil ja Natasha Kudritskaja klaveril. Kontsert festivali lõpupäeval Holywell Music Room'is kannab pealkirja „Across the Universe“.

1. ja 8. X Hendrik Vestmann juhatab Saksamaal Oldenburgi Riigiteatris teatri Generalmusikdirektor'ina Wagneri ooperi „Valküür“ etendusi, lavastuse on teinud Paul Esterházy.

1.-29. X Hando Nahkuri esinemised USAs Dallases (TX) Christ Lutheran Churchis (CLC). 1. X (koostöös CLC koor), 8. X (koostöös Ashley Mahon ja CLC koor), 15. X (koostöös Scott Kludt, Fred Hosey ja CLC koor), 21. X soolokava Voertman Hallis Dentonis (TX), 22. X (koostöös Carillon Ringers ja CLC koor), 29. X (koostöös CLC koor).

1.-3. X ja 31. X Monika-Evelin Liivi esinemised. 1.-3. X laulab ta Kirker Music Festivalil (24. IX kuni 3. X) inglise kruiisilaeval „Black Watch“, marsruudil Edinburgh, Kopenhaagen, Helsinki, Peterburi, Tallinn, Edinburgh. 1. X on pianistiks koos temaga Paul Janes, siis kavas Tšaikovski ja Rahmaninov, 2. X koos Ferio Saksofonikvartetiga, mil Monika-Evelin laulab aariaid Cilea ooperist „Adriana Lecouvreur“, Tšaikovski „Padaemandast“ ja Rossini „Itaallannast Alžiiris“. 3. X leiab aset festivali galakontsert, esinevad kõik kruiisil üles astunud muusikud, sh tenor Joshua Elliccott ja Carducci Quartet. Kuu lõpul, 31. X leiab Helsinkis Alppila kirikus aset vestlusõhtu, kus lauljatar räägib oma tööst ning esineb koos pianist Dagmar Õunapiga.

1.-31. X Katrin Targo 13 kontsertesinemist Austrias ja Saksamaal ning kolm ooperietendust Tšehhimaal Plzeňis ja Viinis. 1. X Viini Augustinerkirche koor ja orkester Kirchenmusik St Augustin esitavad Haydni „Schöpfungsmesse“ ja Cimarosa „Gloria Patri“. Solistid Katrin Targo (sopran), Rita-Lucia Schneider (alt), Christian Bauer (tenor), Günther Haumer (bariton), dirigent Thomas Böttcher. 2. X Viini Börsimajas: Wiener Residenzorchester, kontsertmeister-sooloviiul Gerlinde Sonnleitner, solistid Katrin Targo (sop), Russi Nikoff (bar). 8. X Tšehhimaal Plzeňi Suures Teatris Tšaikovski „Jevgeni Onegini“ etendus, Tatjana osas Katrin Targo, Oneginina Jiří Rainiš, dirigent Norbert Baxa. 9. X Viini Kontserdimajas Wiener Residenzorchester'iga, dirigent Pierre Pichler, solistid Katrin Targo (sop), Georg Lehner (bar). 10. X privaatkontsert. 13. X Peterskirche koori ja orkestriga, dirigent Svetlomir Slatkov: Fauré „Requiem“, solistid Katrin Targo (sop), Daniel Foki (bar).

14. ja 28. X Peterskirche krüptis lasteooper „Noa Laev“, Annegret Ritzeli seade ja lavastus, Katrin Targo Estheri ja Pingviinitari rollides. 16. X Wiener Residenzorchester'iga Auerspergi palees („See on see palee, kus pisitilluke Mozart ertshertsoginna Maria Theresial süles istus ja talle musi andis,“ ütleb Katrin Targo): sooloviiul Gerlinde Sonnleitner, Katrin Targo (sop), Michael Havlicek (bar).

21. X Karlskirches Mozarti „Requiem“, mängib Orchester 1756, laulab Heinrich Biber-Chor, dirigent Martin-Jacques Garand, solistid Katrin Targo (sop), Monika Schwabegger (alt), Richard Klein (ten), Gebhard Heegmann (bar). 22. X Bad Schandau evangeelses kirikus Saksamaal mängib Consilium Musicum Wien, solist Katrin Targo (kavas Mozart, Hasse, Esterhazy, Caldara). 25. X Wiener Residenzorchester Auerspergi palees, sooloviiul Gerlinde Sonnleitner, solistid Katrin Targo (sop), Thomas Weinhappel (bar). 28. X Karlskirches Mozarti „Requiem“, esinevad Orchester 1756, Heinrich Biber-Chor, dirigent Martin-Jacques Garand, solistideks Katrin Targo (sopran, Eesti), Elsa Giannoulidou (alt, Kreeka), Richard Klein (tenor, Austria), Jorge Nazrala-Favier (bariton, Argentina).

29. X esitavad Augustinerkirche koor ja orkester Kirchenmusik St. Augustin Haydni „Jugendmesse“, solistid Katrin Targo (sop), Eva-Maria Schmid (sop), dirigent Thomas Böttcher. 29. X Wiener Residenzorchester Palais Auerspergis, sooloviiul Arpat Patkolo, solistid Katrin Targo (sop), Viktor Schilovsky (bar). 31. X Klosterneuburgi Babenbergerhalles esinevad Schlosschor Hadersfeld, Stadtchor Klosterneuburg ning Vokalensemble audite nos & tonArt, mängib Amadeus Consort Salzburg, dirigent Anton Gabmayer, solistid sopran Katrin Targo, alt Annely Peebo, tenor Christian Bauer, bariton Andreas Jankowitsch. Ettekandel Mozarti „Requiem“ ja Elgari „Lux aeterna“.

3. X Marimaa Filharmoonia korraldusel esineb ansambel Heli ja Keel koosseisus Anna Mishina (Marimaa), Iris Oja, Kristi Mühling, Diana Liiv ja Aare Tammesalu Marimaa pealinnas Joškar-Olas muusikafestivalil “Marimaa sügis”. Nende kavas on Veljo Tormise “Kust tunnen kodu”,“Suisa suud” ning “Kaks kurvameelset laulu”, Ester Mägi “Setu laulud” ja “Psalm”, Arvo Pärdi “Aliinale”, Erkki-Sven Tüüri “Dedication”, Marianna Liiki “Punane haavaleht”, mari ja soomeugri rahvalaulud.

3. X Mihkel Kütson dirigeerib igal aastal sel päeval Niederrheinische Sinfonikeri kontserti Krefeldi Seidenweberhausis, tähistamaks Saksamaa taasühinemise aastapäeva. Sel aastal on kavas Elgari Süit nr. 1 „Nooruki võlukepp“, Glieri Metsasarvekontsert, solistiks Cecilie Marie Schwagers, ja Schuberti Sümfoonia nr. 8.

3. X Brüsselis Itaalia kultuuri instituudis on ettekandel Arvo Pärdi „Fratres“, mängivad Ferdinando Trematore viiulil ja Angela Trematore klaveril.

3.-27. X Koit Soasepp laulab Verdi „Rigoletto“ etendustel Soome Rahvusooperis Helsinkis Sparafucile osas, dirigeerib Pietro Rizzo, lavastus Georg Rooteringilt. Ceprano osas laulab Andrus Mitt. Ooper on kavas 3.,12.,18. ja 27.X.

3.-28. X MirjamTally muusika ettekanded Islandil, Rootsis ja Lätis. 3. X esitab Reikjaviki managemendis ja moodsa kunsti keskuses Mengi's teose “Interferences” koos elektroonikaga Anna Petrini, kes mängib selle Paezoldi kontrabassplokkflöödil. 21. X kõlab kolm teost helilooja kodusaarel Gotlandil Visby Vårdklockani kirikus: Duo Glow (Anna Svensdotter flöödil ja My Hellgren tšellol) kavas on „Luminescent Seas“ (esiettekandes), „Veetilgas sätendab veel möödundaastane päike“ ja „Birds for Company“. 27. X saab teoks kaks ettekannet eri maades: Stockholmi nüüdismuusika ja intermeediakunstide keskuses Fylkingenis sünnib Tally kaastegevusel tema elektroakustiline performance, kus kaastegev on sh viiuldaja-improvisaator Emma Lloyd (UK). Samal päeval esitab Riias festivalil “Sansusi Vakars Riga III” Tally pala “Swimming Bach” Ene Nael klavessiinil. 28. X korraldub Stockholmi Etnograafiamuuseumis Tally elektroakustiline performance „The Voyager“, helilooja kaastegev elektroonikal.

4. X Tõnu Kõrvitsa 7-osalise instrumentaalteose esiettekanne Belgias, Genti Bijloke muusikakeskuses. Tegemist on John Dowlandi muusikale pühendatud kontserdiga „Seven Tears“ („Lachrimae“), kus Dowlandi samanimelise teose esitavad uues puhkpilliseades ansambel HaftCraft ja Astria Trio (oboetrio). Dowlandi tsükli seitsme osa vahel esitatakse justkui vastuse või peegeldusena Tõnu Kõrvitsa 7-osaline uus teos „Driftwood Songs“ oboele, oboe d'amore’ile, inglissarvele, fagotile, kontrafagotile ja lautole. Astria Trio esineb koosseisus Eric Speller (oboe), Dimitri Mestdag (inglissarv) ja Yf Bourry (oboe d´amore), HaftCraft astub üles koosseisus Bert Helsen (fagott) ja Filip Neyens (kontrafagott), lautol Wim Maeseele. Bert Helsen on ka ettekande kunstiline juht, kontserdile on visuaali loonud videokunstnik Mark Raidpere Eestist.

4.-13. X Ansambli Ewert And The Two Dragons kontserdid Hollandis, Belgias, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias. Esinemispaigad on järgmised: 4. X Hollandis Rotterdamis (Rotown), 7. X Belgias Brüsselis (Ancienne Belgique ja AB-Club), 10. X Berliinis (Privatclub, kaks esinemist), 11. X Kölnis (Studio 672), 12. X Šveitsis Zürichis (Bogen F), 13. X Viinis (Stephanplatzi Arenal).

5. X Kristiina Poska juhatab Šveitsi-Itaalia orkestrit (Orchestra della Svizzera Italiana) Šveitsis Luganos, kontserdipaik on Lugano kultuurikeskuse Teatro LAC. Kavas on Mozarti avamäng „Teatridirektor“, Mozarti Kontsert kahele klaverile Es-duur KV 365 ning Philip Glassi Kontsert kahele klaverile ja orkestrile (M. Riesmani tehtud väikese orkestriga versiooni maailmaesiettekanne). Solistideks tuntud klaveriduo Katia ja Marielle Labèque Kanadast.

5. X Hollandis Groningeni teatrimajas De Oosterpoort esitab Londoni Bach Choir oma kavas Arvo Pärdi teose „ Nunc dimittis“, juhatab David Hill.

5.-6. X Annely Peebo laulab Viini Volksoper'is J. Straussi „Nahkhiires“ vürst Orlofsky osatäitjana, dirigendiks Guido Mancusi, lavastuse on teinud Heinz Zednik.

5.-8. X Andres Kaljuste osaleb vioolamängijana kammerkoosseisudes “Arcadia “ muusikafestivalil Inglismaal, kontserdid Põhja-Herefordshire'is ja Lõuna-Shropshire'is.Tänavune pidusari on pühendatud prantsuse muusikale, kavades kõlab Debussy, Raveli, Saint-Saënsi ja Albert Rousseli muusika kõrval ka Beethoveni ja Jamaika helilooja Eleanor Alberga looming. Idee ning teksti autor on Rodger Nichols.

5.-20. X Ansambel Trad.Attack! jätkab väliskontserte oma uue plaadi „Kullakarva“ („Shimmer Gold“) esitlustena. 5. X toimub viimane kontsert kolmest Tšiilis rahvusvahelises programmis WOMAD Chile, see leiab aset Santiagos vabaõhusaalis Terraza Narnia. Meie trio kaaslaseks on seal Tšiili laulja, multiinstrumentalist ja helilooja Nano (Fernando) Stern. Järgnevad kontserdid USAs: 7. ja 8. X Californias Joshua Tree muusikafestivalil, 10. X astutakse üles New Yorkis Joe's Pub'is, 13. X Lakewoodi Eesti Majas New Jersey osariigis ning 14. X Washingtonis Läti Majas. 15. X õhtul järgneb kontsert Philadelphias (PA) sarjas 'Crossroad Concerts'. Washingtoni tuldi veel tagasi 17. X kontserdiks Kennedy keskuses Millenium Stage'il. Viimane ookeanitagune kontsert leiab aset 20. X Leaf Festivalil Black Mountain'is (NC).

5. ja 27. X Mihhail Gertsi kontserdid Moskvas ja Monte Carlos. 5. X juhatab ta kontserti Venemaa Rahvusliku Filharmooniaorkestriga Moskva rahvusvahelise muusikamaja Svetlanovi saalis, kavas Beethoveni Sümfoonia nr. 5 ja avamäng balletile „Prometheuse lapsed“ ning Šostakovitši Viiulikontsert nr. 1, solistiks Agnes Langer Ungarist. 27. X seisab Mihhail Gerts debütandina Monacos Monte Carlo Filharmooniaorkestri ees, juhatades kava „Sur la Baltique“. Toimub ka kontserdieelne vestlusring. Selles kavas on kolm Eesti märki – eesti dirigent ning kaks eesti heliloojat. Auditorium Rainier III-s mängib orkester sarjas „Grande Saison“, ettekandel Niels Gade avamäng „I Højlandet“ op. 7, Erkki-Sven Tüüri Akordionikontsert „Prophecy“, solistiks Lätimaalt pärit Ksenija Sidorova, Monacost tulnud tellimusena Arvo Pärdi „Cantique des degrés“ koorile ja orkestrile ning õhtu lõpuosas Edvard Griegi teosed „Dona nobis pacem“ koorile, „Õhtu mägedes“ op. 68 nr. 4, „Nokturn“ op. 54 nr. 4 ja „Norra tantsud“ op. 35. Kaastegev on Ensemble Vocal Camerata Apollonia.

6.-19. X Olari Elts dirigeerib Berliinis ja Soomes. Berliini kontserdimaja suures saalis esineb 6.-8. X teater NO99 Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi etendusega „Pööriöö uni“ („Ein Sommernachtstraum“) Mendelssohni muusikaga, milles laulavad Tallinnast Ellerheina tütarlastekoor ning solistidena sopranid Kadri-Liis Kukk ja Arete Teemets. mängib Konzertorchester Berlin, dirigeerib Olari Elts. Etendused toimuvad esmakordselt väljaspool Eestit ning, kuuludes „Festival Baltikumi“ programmi „Eesti Vabariik 100“ egiidi all, avavad samas Euroopa komisjoni Eesti eesistumise kogu kultuuriprogrammi. 18. ja 19. X dirigeerib Elts Soomes orkestrit Kymi Sinfonietta, kontserdid Kotka kirikus ja Kouvola kultuurikeskuses, ettekandel Haydni oratoorium „Aastaajad“. Laulab Läti riiklik koor „Latvija“, solistideks sopran Karen Wierzba, tenor Mati Turi ja bariton Gabriel Suovanen. Kontserdid Kymi Sinfonietta 75. aastapäeva puhul.

6.-28. X Külli Tominga kolm esinemist Itaalias Milanos ja Luccas. 6. X esitatakse Milano Konservatooriumi suures saalis (Sala Verdi) Verdi ooperi „Aida“ lühendatud, kärbetega etendust, mis kuulub Compagnia del BelCanto di Milano sügissarja. Mängib puhkpilliorkester Banda dei Martinitt, dirigendiks Michele Fioroni, lavastaja-jutustaja Andrea Binetti, solistideks Annalisa Carbonara (Aida), Külli Tomingas (Amneris), Alessandro Mundura (Radames) jt. 15. X leiab Milano Spazio Teatro 89-s aset kontsert Vene revolutsiooni 100. aastapäeva mälestuseks. Kava kannab pealkirja „Bisogna sognare! Rivoluzioni, Evoluzioni, Apparizioni“ („Peame unistama!“...), esinevad Külli Tomingas, Luca Schieppati (klaver), Piercarlo Sacco (viiul), Andrea Scacchi (tšello). Ettekandel on Rahmaninovi 6 romanssi häälele ja klaverile op. 38, Carlo Boccadoro instrumentaaltrio „Dark Was the Night“ ja Šostakovitši Trio op. 67. 28. X toimub kontsert antiiksetel instrumentidel „Alla ricerca dei suoni perduti“ („Kadunud heli otsinguil“) Lucca's Palazzo Mansi's, kus koos esinevad Külli Tomingas ja Luca Schieppati. Kavas on Paisiello, Bellini, Chopin, Rossini, Verdi, Verdi/Liszt, Liszt/Aljabjev.

6.-29. X Den Jyske Opera uuslavastuses Taanis Donizetti ooperist „Armujook“ teeb kaasa Dulcamara osatäitjana Pavlo Balakin, kes laulab etendustel vaheldumisi Stefan Stolliga. 6. X esietenduse järel Aarhusi kui selle aasta Euroopa kultuuripealinna Muusikamajas läheb etendus ringreisile, jõudes Aarhusi tagasi nelja õhtuga 29. XI kuni 2. XII. Oktoobris leiavad aset etendused 11. X Veile Muusikateatris, 26. X Randersi Vaerket'is, 28. X Aalborgi Kultuuri- ja kongressikeskuses ning 29. X Herningi Kongressikeskuses. Ooperi on lavastanud Harry Fehr Inglismaalt, dirigendiks Per-Otto Johansson.

7. X Ansambel Vox Clamantis astub Jaan-Eik Tulve juhatusel üles Kaunite Kunstide keskuse Bozar (Palais des Beaux-Arts) sügisprogrammis Brüsselis. Esinetakse 15-liikmelises koosseisus. Kontsert, mis toimub Notre Dame de la Chapelle'i kirikus, kuulub mitmesse tähtpäeva- või festivalisarja, tähistamaks Eesti eesistumist Euroopa Liidu nõukogus ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Eesti ansambli kava häälestub ka Brüsselis korraldatava keskaja ja varajase renessanssmuusika nädalalõpufestivaliga „1453 – from one world to another“ ning kannab sel puhul nimetust „Au Passage des temps“ („Aegade läbivoolus“). Veel kuulub õhtu keskuse sarja „Voices – Renaissance and Baroque“ ning meie kultuurile pühendatud sarjadesse „Estonia Portrait“ ja „Focus on Estonia“. Ettekandel on gregooriuse laulud, Perotinus Magnum, Dunstable, Binchois ja Ockeghem ning Arvo Pärdi teosed „Da pacem, Domine“, „And One of the Pharisees...“ ning „Gebet nach dem Kanon“ (IX Ode suurteosest „Kanon pokajanen“).

7. X Saksamaal Erlangenis laulab Ansambel Stimmwerck viis Arvo Pärdi teost: „And One of the Pharisees...“, „Da pacem Domine“, „Most Holy Mother of God“, „Summa“ ja „Zwei slawische Psalmen“. Samal päeval esitab Aquarius Kamerkoor

Pärti Belgias Antwerpeni Havenhuis's, juhatab Marc Michael De Smet: „Palve pärast kaanonit“ („Kanon pokajanen“), „Magnificat“, „Virgencita“.

7.-27. X Kristjan Järvi dirigeerib Saksamaal ja Singapuris. Oma orkestri MDR Leipzigi SO-ga annab Järvi sel kuul viis kontserti. 7. X kavas kõlab Leipzigi Gewandhausis Stefano Bollani „Concerto Azzurro“ (solistiks helilooja klaveril) ja Kurt Weilli Süit muusikalist „Johnny Johnson“. 13. X mängib MDR-i orkester Saksamaa suurel publikupreemiate galal „Goldene Henne“ Leipzigi messikeskuses. 14. ja 15. X esinetakse Suhli kongressikeskuses, ettekandel Tan Duni „Earth Concerto“ (solistideks neli löökpillimängijat) ja Rahmaninovi „Sümfoonilised tantsud“ op. 45. 22. X mängib orkester Järvi käe all Gewandhausis Leonard Bernsteini loomingut. 27. X esineb Kristjan Järvi külalisdirigendina Singapuri Sümfooniaorkestri ees Esplanade'i kontserdisaalis. Siin on kavas Järvi enda „ShaNgHAi Wonder“ (esmaettekanne Singapuris), Saint-Saënsi Klaverikontsert nr.5 (solist Jean-Yves Thibaudet) ja Henk de Vliegeri „The Ring – An Orchestral Adventure“ Wagneri muusikast.

7.-28. X Schumann Quartetti esinemised Austrias, Belgias, Saksamaal ja USAs, kvarteti koosseisus mängib vioolat Liisa Randalu: 7. X Austrias Hohenemsis, 11. X Belgias Antwerpenis, 12. X Saksamaal Dortmundis (kõigil kolmel kaastegev Regeri Klarnetikvinteti A-duur ettekandel Sabine Meyer), 15. X Saksamaal Wuppertalis, 28. X USAs Vermontis (VT) St. Johnsbury kirikus. Kavades Haydn, Schubert, Schumann.

8. X Helsinki toomkirikus toimub kontsert „Soome-Eesti 200“, millega tähistatakse Soome ja Eesti 100. aastapäeva. Esinevad toomkiriku poistekoor Cantores Minores (juhatab Hannu Norjanen), Rahvusooper Estonia poistekoor (Hirvo Surva) ja Tallinna Ülikooli sümfooniaorkester (Jüri-Ruut Kangur).

8. X SilverAinomäe esineb solistina USAs Anokas (MN), kontsert JOYA kammermuusikasarjas Zion Lutheran Churchis. Mängivad Silver Ainomäe (tšello) ja Gabriel Campos Zamora (klarnet) ning Mary Jo Gothmann (klaver), ettekandel Brahmsi Klarnetitrio a-moll op. 114 ja Beethoveni Klarnetitrio B-duur op. 11 ning Debussy Sonaat tšellole ja klaverile.

8. X Hollandis Heerenveereni Posthuis Theateris mängivad Arvo Pärdi „Fratrest“ Cecile Huijnen viiulil ja Marieke Grotenhuis akordionil.

8.-27. X Maarja Nuut esineb oma sooloplaadi „Une meeles“ esitluskontsertidega kuuel maal, festivalidel koos Hendrik Kaljujärvega. 8. X Lätis Cēsise Kontserthallis, 12. X Kreekas Thessalonikis Dimitria festivalil, 14. X Prantsusmaal Cholet's festivalil Les Z'Eclectiques, 19. X Belgias Brüsseli Kaunite Kunstide Keskuses (Bozar), 21. X UK-s Whitbys Musicporti festivalil, 26. X Hollandis Tilburgi Muziekcentrumis ning 27. X Hollandis Rotterdamis De Doeleni klubis.

9.-21. X Lauri Vasar laulab baritonisolistina Lyoni Rahvusooperis Britteni „Sõjareekviemi“ lavalistel ettekannetel (esmakordselt Lyonis) kokku seitsmel õhtul (lavastajaks Yoshi Oïda), tenorisolistiks Paul Groves ning sopranisolistiks Ekaterina Štšerbatšenko, dirigeerib Daniele Rustioni.

10.-11. X Itaalias, Bolzano Teatro Comunale auditooriumis ja Trento Santa Chiara Auditorium'is mängib Arvo Pärdi teost „Trisagion“ Trento ja Bolzano Haydni orkester peadirigent Arvo Volmeri juhatusel. Kavas on veel Sibeliuse Sümfoonia nr. 7 C-duur op. 105 ja Brahmsi Sümfoonia nr. 1 c-moll op. 68, kolmandat korda esitab orkester kava 12. X Valsugana Pergile Teatro Comunales. Volmer dirigeerib ka orkestri järgmist kava samades saalides 17. ja 18. X, ettekandel Schönbergi „Selginenud öö“ op. 4, Tšaikovski „Variatsioonid rokokoo teemale“ (tšellosolist Alexei Stadler) ning Prokofjevi Sinfonietta op. 5/48.

11. X Rootsis, kontserdipaigaks Malmö Live Konserthus, esitavad Arvo Pärti Hyewon Lim (viiul) ja Radosław Kurek (klaver), ettekandel „Peegel peeglis“ ja „Fratres“.

UK-s Glasgow' muusikakeskuses The Drake kõlab Pärdi „Summa“ keelpillikvarteti versioonis, esitajaiks Gemma O'Keefe (viiul), Helena Zembrano Quispe (viiul), Mary Ward (vioola) ja Tom Rathbone (tšello).

12. X Kanaari saartel Lanzarotel, Teguise katedraalis Convento de Santo Domingo on ettekandel Arvo Pärdi „Stabat mater“, esitavad Universidad de La Laguna koor Camerata Lacunensis ja Kanaari saarte konservatooriumi keelpilliorkester. Selles kavas kõlab ka valik Urmas Sisaski tsüklist „Gloria Patri“, õhtut dirigeerib Francisco José Herrero – kontsert 14. Festival de Música Visual de Lanzarote programmis.

12. ja 18. X Andres Mustonen dirigeerib orkestrit Moskva Virtuoosid. Peterburi Jaani kirikus on kavas Haydni Sinfonia concertante Hob I: 105, Boccherini „Madridi öömuusika“ op. 30 nr. 6, Bachi Viiulikontsert d-moll BWV 1052 (solistiks Andres Mustonen), Mozarti Sümfoonia nr. 29 A-duur KV 201, Gia Kantšeli „Ex contrario“ ja Nino Rota Kontsert keelpillidele. 18. X mängitakse sama kava Moskva Filharmoonia Tšaikovski saalis.

12. X Viini Muusika- ja Etenduskunstide ülikooli Joseph Haydni saalis toimuval European Contemporary Composers Orchestra korraldatud kontserdil mängib Wiener Concert-Verein René Eespere teose „Respectus“. Kavas on veel teoseid kuue Euroopa maa heliloojailt, dirigeerivad Lorenz Müller ja Svetlomir Zlatkov.

12.-21. X Duo Michael Foyle (klaver) ja Maksim Štšura (klaver) seitse Vene revolutsiooni 100. aastapäevale pühendatud kontserti Mehhikos.12. X León'is Auditorium Mateo Herrera's kõlab neist esimene. Kava „Revolutionary Spirit“: Poulenc, Prokofjev, Debussy ja Beethoven. Sama kavaga astutakse üles ka järgmistes kontserdipaikades – 14. X Irapuato Teatro de la Ciudad, 15. X Metepec'i Teatro Quimera, 17. X México City Auditorio Blas Galindo, 21. X Cervantino festival Guananjuatos (Templo de la Compania – Pinacoteca). 19. ja 20. X viivad nad läbi festivaliaegse meistriklassi Guananjuato Academia Cervantino's, kus ka ise esinevad.

12. X-1. XI Paavo Järvi juhatab orkestrit New York Philharmonic David Geffen Hallis, neli kontserti 12., 13., 14. ja 17. X, kavas Esa-Pekka Saloneni „Gambit“ USA esiettekandes, Rahmaninovi Klaverikontsert nr.4 (solistiks Leif Ove Andsnes) ja Sibeliuse Sümfoonia nr. 5. Järgnevalt viib Paavo oma Bremeni orkestri Deutsche Kammerphilharmonie kontserdireisile Aasiasse kokku üheksa kontserdiga, kavades e Beethoveni sümfooniad ning avamäng „Prometheus“. Reis algab 20. X Macau kultuurikeskusest, järgnevad kontserdid kõik Hiinas – 22., 23., 25. ja 26. X Pekingi Keelatud Linna kontserdisaalis ning 29., 30., 31. X ja 1. XI Shanghai Symphony Hallis. Mõlemas linnas esitatakse kõik Beethoveni üheksa sümfooniat (Järvi mängib need kirjutamisele vastupidises järjekorras).

13. X Arvo Pärdi teoste ettekandeid. Londonis, kammerkoori Londinium hooaja avakontserdil kõlab 15 eri ajastutest ja maadest pärit heliloojate teoseid, Arvo Pärdilt „Solfeggio“; dirigeerib Andrew Griffiths, kontserdipaik on St. Sepulchre-without-Newgate. USAs Vashon Islandi kunstikeskuses (WA) mängib Vashon-Maury Chamber Orchestra Arvo Pärdi „Tabula rasa“, solistideks viiuldajad Karin Choo ja Dan Brandt, dirigeerib Justin Cole. Samal päeval leiab aset veel üks „Tabula rasa“ ettekanne, Belgias Antwerpeni kunstikeskuses AMUZ, mängib barokkorkester B'Rock, solistideks Jivka Kaltcheva ja Rodolfo Richter (ka kava kunstiliste juhtidena). Kava korratakse 15. X Amsterdami Nieuwe Kerk'is.

13.-27. X Risto Joost dirigeerib Soomes ja Sloveenias. 13. X kontsert leiab aset Tapiola saalis ning Tapiola Sinfoniettaga, kavas Lepo Sumera „Muusika kammerorkestrile“, G. Ligeti Viiulikontsert Ilja Gringoltsiga solistina ning Mozarti Sümfoonia nr. 41 „Jupiter“. 26. ja 27. X esineb Risto Joost Ljubljanas Galluse saalis, juhatades Sloveenia Filharmooniaorkestrit. Kavas on Mendelssohn Bartholdy Sümfoonia nr. 2 B-duur op. 52 „Lobgesang“, kus solistideks Mojca Bitenc, Monika Fele ja Franz Gürtelschmied ja laulab Vinko Vodopivca Ajdovščina muusikakooli segakoor.

14. X Arvo Pärdi teoste ettekandeid. Veel üks „Tabula rasa“: Dresdeni Semperoper'is mängib Dresdner Staatskapelle, juhatab Donald Runnicles, viiulisolistideks Thomas Meining ja Jörg Fassmann; kava kordub samas 15. ja 16. X. Arvo Pärt on kutsutud kuulsa orkestri resideerivaks heliloojaks (Capell-Compositeur) alanud hooajal. USAs Prescottis (AZ) laulab Prescott Chorale „Magnificati“, juhatab Dennis Houser. Rootsis kõlab Pärt taas Malmös, Malmö Live kontserdimajas on esitajaiks Malmö Live Vokalensemble ja Malmö SymfoniOrkester ning neli solisti, juhatab Mario Venzago: „Tabula rasa“ (solistid Hyewon Lim ja Håkan Ruder, viiulid), „Peegel peeglis“, „Fratres“, „The Deer's Cry“, „Triodion: Ode I“. Argentinas Buenos Airese kunstikeskuse La Usina kammersaalis mängib Capella Peregrina Pärdi „Peegli peeglis“.

14.-15. X Nicolas Horvàth teeb prantsuse esiettekande Tõnu Kõrvitsa Horvàthile pühendatud klaveriteosest „Ending in C“ Toulonis (erakontsert) ja Lyonis Saint Augustini kirikus.

14.-15. X EBU koorikonkursi „Let The Peoples Sing“ galakontsert ja finaalvoor Helsinki Musiikkitalo's, finaalis 9 koori viiest riigist. Eestist on valitud 15. X toimuvasse finaali Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel ning Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor, mida juhatab Kadri Hunt. Otseülekanded EBU kõigi maade raadiotes ning Soome Yleisradio TV-s. Collegium Musicale võidab oma kategoorias esikoha ning kogu konkursi parimana rändkarika Silver Rose Bowl. Nende finaalikavas kõlab ainult eesti heliloojate muusika: Veljo Tormise „Pulmaliste saabumine“ tsüklist „Vadja pulmalaulud“, Arvo Pärdi „Bogoroditse Djevo“, Erkki-Sven Tüüri „Gloria“ „Missa brevisest“ ja Cyrillus Kreegi „Õnnis on inimene“. Tütarlastekoori finaalikavas on Cyrillus Kreek, Gustav Ernesaks, Veljo Tormis, Kadri Hunt, Michael Praetorius ja Ko Matsushita. Mõlemad eesti koorid esinevad ka samas 14. X toimuval galakontserdil, mis samuti raadios ja TV-s üle kantakse. Finaali pidulikus õhkkonnas laulab koor lisapalaks C. Kreegi „Mu süda, ärka üles!“, galakontserdil aga Veljo Tormise „Jaanihobu“.

15. X Arvo Pärdi muusika esitusi. Kanadas Calgarys on kavas „Berliner Messe“, esitavad Luminous Voices ja String Ensemble, juhatab Timothy Shantz, kontserdipaik Royal University Bella Concert Hall. USAs Cambridge'i Hubbard Hallis (NY) mängivad Markus Plazzi (viiul) ja Judith Gordon (klaver) „Fratrest“. USAs Newtoni Temple Emanuel'is (MA) mängib Arabella String Quartet „Psalomi“ ja „Summa“. CelloOctet Amsterdam esitleb oma uut CD-d teostest, mis Arvo Pärt on neile kirjutanud, kontsert Amsterdami Waalse Kerk'is, kavas on „Solfeggio“, „Silouan's Song“, „Da pacem, Domine“, „Summa“, „Psalom“, „Missa brevis“, „O-Antiphonen“, „Pari intervallo“.

15.-23. X Tuulikki Bartosiki Jaapani turnee seitsme soolokontserdiga, esitamisel ta enda muusikat 2016. a plaadilt „Storied Sounds“. Kontserdid reas järgmiselt: 15. X Chiba, Funabashi Andersen Park. Külalisena Kato Kanako; 16. X Estonian lifestyle showcase vol. 1, Tokyo; 17. X Fukuoka. Külalisena Mami Sakurai; 18. X Osaka. Külalisena duo mama!milk ja Yuko Ikoma; 21. X Matsusaka. Külalisena trio Kanran;

22. X Sanda, Hyogo Nordic Music Festival; 23. X Saku, Nagano.

15.-28. X Vastavalt Eesti ja Hiina kultuurikokkulepetele toimub Hiinas Eesti Kontserdi korraldusel kokku 18 kontserti. Üles astuvad „Klassikatähed“ Katariina Maria Kits (viiul), Marcel Johannes Kits (tšello), Sten Heinoja (klaver) nelja kontserdiga 15.-21. X, Estonian Voices kuue kontserdiga 19.-25. X ning ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel kaheksa kontserdiga 23.-28. X.

16. X Kanadas Monctoni Capitol Theatre'is mängivad Giora Smith viiulil ja Symphony New Brunswick Pärdi „Fratrest“, juhatab Bernhard Gueller, kordus 17. X Frederictoni Playhouse'is ja 18. X Saint Johni Imperial Theatre'is.

16. X Ansambel Cello Ireland, Hugh Buckley Quintet, kitarrist Gerry Leonard, Ben Garret ja Daniel Lang mängivad pühenduskontserdil „Bowie to Buckley. A World of Arvo Pärt“ Dublini Sugar Clubis „Fratrest“. (Teade vahetult enne kontserti: üritus lükkub edasi tormi Ophelia tõttu).

18. X-19. XI USAs Arlingtonis (VA) Crystal City's resideeriva Synetic Theateri repertuaaris oleva uuslavastuse „Peeter Paani seiklused“ („The Adventures of Peter Pan“) etenduses on avastseenis kasutatud Arvo Pärdi „Te Deumi“ muusikat.

19. X UK-s Okehamptonis (All Saints' Church) mängivad Arvo Pärdi „Fratrest“ Tasmin Little (viiul) ja Andrey Gugnin (klaver).

19.-21. X Mikrotonaalse muusika festivalil „Sound Plasma“, mille korraldajaks Tallinna Uue Muusika Ansambel, on programmis kontserdid, õpitoad ning loengud. Festival jätkuüritused Tallinna järel Berliinis: kuus kontserti Acker Stadt Palast'is ning sümpoosion Berliini Kunstide Ülikoolis 19. ja 20. oktoobril, kus oma ettekandeid ja õpitubasid mikrotonaalsest muusikast teevad Marc Sabat, Klaus Lang, Samuel Ekkehardt Dunscombe, Liisa Hirsch, William Dougherty, Catherine Lamb, Shushan Hyusnunts, Leopoldo Siano, Vincent Royer ning Tallinna Uue Muusika Ansambel.

21. X New Yorkis (Fort Washington Collegiate Church, NY) mängib Anna Rabinova oma klaveriõhtul Arvo Pärdi „Fratrest“. Budapesti Muusikakeskuses esitab Saint Ephraimi meeskoor Arvo Pärdi teose „Sieben Magnificat-Antiphonen“, juhatab András Keller.

21. X Austraalias Adelaide'i Grainger Studio's mängib Adelaide'i Sümfooniaorkester Erkki-Sven Tüüri teost „Whistles and Whispers from Uluru“, plokkflöödisolistiks Genevieve Lacey, dirigeerib Paul Kildea.

21.-29.XMikk Murdvee juhatab Soomes F. Lehári opereti „Paganini“ etendusi, viis õhtut Järvenpää-talos, solistid on Jyrki Anttila, Ville Salonen, Tiina-Maija Koskela, Tiina Vahevaara jt, esitajaiks Ylioppilaskunnan Soittajat, Lohja Operetikoor, lavastajaks Anselmi Hirvonen.

22. X Singapuris Victoria Concert Hall'is mängib värskelt asutatud tšellistide ansambel Cellisso (10 tšellisti Singapuri SO-st) Arvo Pärdi „Fratrest“. Saksamaal Tübingeni Stiftskirches kõlab Arvo Pärdi „Da pacem Domine“, esitavad Chor Semiseria ja Concerto Tübingen, juhatab Frank Schlichter. Leipzigis Propsteikirches kõlab kaasaegne vokaalmuusika sõjast ja rahust, ka siin on ettekandel Pärdi „Da pacem Domine“, laulavad vokaalansamblid Sjaella (Leipzig) ja Quartonal (Hamburg).

23.-25. X Rahvusooper Estonia annab pika vaheaja järel külalisetendusi Peterburi Maria Teatris. Teater sõidab Neevalinna enam kui 300-liikmelise trupiga, esinemised toimuvad 'Eesti Vabariik 100' märgi all. Ettekandel on Eduard Tubina ballett „Kratt“, Händeli ooper „Rinaldo“ ning galakontsert Peterburi Jaani kirikus, kus laulab ka Rahvusooper Estonia poistekoor.

24. X Leedus festivalil Gaida, mis on pühendatud David Langi muusikale, esitab Arvo Pärdi „Fratrest“ Tana Quartet Prantsusmaalt, kontsert Vilniuse kunstikeskuses.

24.-28. X New York City Ballet Moves (rändtrupp) esitab Christopher Wheeldoni lühiballeti „After the Rain“ (2005) Pas de Deux'd külalisetendustel 24. ja 25. X Iowa Citys (IA) Hancheri Auditorium'is ja 28. X Minneapolises (MN) Northrop Memorial Auditorium'is. Wheeldoni lühiballeti see osa on lavastatud Arvo Pärdi teose „Spiegel im Spiegel“ muusikale ja see moodustab viieosalise balletietenduse neljanda, eelviimase numbri.

24. X-30. X Pianist Tanel Joametsa kontserdid Vene Föderatsioonis: 24. X Habarovski Filharmoonia, 26. X Komsomolsk-na-Amure, 27. X Sovetskaja Gavan, 28. X Vanino ja 30. X Nikolajevsk-na-Amure. Kavades on vaheldumisi Schuberti Sonaat A-duur, Rahmaninovi 13 prelüüdi op. 32 ja Sonaat nr. 2 op. 36, Debussy palad „Väga aeglane valss“ ja „Rõõmu saar“ ning Edvard Griegi lüürilisi palu.

25.-29. X Music Estonia delegatsioon viibib Poolas Katowices korraldataval maailmamuusika messil ja showcase-festivalil WOMEX. Eesti delegatsiooni kuuluvad ka festivali Tallinn Music Week, Eesti Pärimusmuusika Keskuse esindajad ja Tuulikki Bartosikku ning ansamblit RÜÜT esindav Open Room Agency. Artistidest on delegatsioonis esindatud Fränder, Tintura, Curly Strings, Mari Kalkun, Trad.Attack! ja Svjata Vatra.

26. X Maksim Štšura soolokontsert Peterburi Jaani kirikus, pärast kontserte Eestis, kavas Prokofjevi „Põgusad hetked“ op. 22 ja kümme pala balletist „Romeo ja Julia“, Beethoveni Sonaat nr. 28 A-duur op. 101, Brahmsi „Variatsioonid Händeli teemale“ op. 24.

26. X Arvo Pärdi muusika esitusi. New Yorkis (Saint Thomas Church, NY) mängib Orchestra of St. Luke's „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“ juhatab Daniel Hyde. Prantsusmaal Montpellier's (Carré Sainte-Anne) kõlab „Fratres“, mängib Dorota Anderszewska (viiul ja dirigent) koos Orchestre national Montpellier'ga.

27. X Arvo Pärdi teoste ettekandeid. USAs Hot Springsis (VA) Garth Neweli muusikakeskuses mängib Garth Newel Piano Quintet Pärdi „Mozart-Adagio“. USAs Seattle'is (415 West Like Ave, WA) mängivad Krisin Lee (viiul) ja Erika Dohi (klaver) Pärdi „Peegli peeglis“ 28. X korratakse kava Olympia Minnaert Center'is (WA).

28. X Belgias Brugge St. Salvatori katedraalis on ettekandel Pärdi „Peegel peeglis“, mängivad Koenraad Sterckx klaveril ja Brüsseli Filharmooniaorkestri solistid. USAs Seattle'is (St. James Cathedral) esitab The Bird Ensemble Arvo Pärdi pala „Tribute to Caesar“. UK-s Epsomis (Church of St. Martin of Tours) esitab Epsom Chamber Choir Pärdi teose „Which Was the Son of ...“, juhatab Mark Biggins.

29. X Hamburgis, Elbphilharmonie' uues peasaalis antakse kätte tänavused heliplaadiauhinnad Echo Klassik 2017. Neeme Järvi saab auhinna 20.-21. sajandi sümfoonilise muusika kategoorias Jacques Ibert'i autoriplaadi eest, mille ta on salvestanud firmale Chandos Šveitsi-Romaani orkestriga. Laureaadiks instrumentalistide kategoorias on Deutsche Grammophoni plaadiga „Carmen“ ka Läti akordionist Ksenija Sidorova, kes mängib nt 27. X Monacos koos Monte Carlo filharmooniaorkestriga sealmail esmakordselt Erkki-Sven Tüüri akordionikontserti „Prophecy“ Mihhail Gertsi dirigeerimisel.

29. X Arvo Pärdi muusika esitusi. Belgias Hasselti Clarenhofkapel'is mängib Orlando Quintet „Kvintetiinot“. Šveitsis Ollonis (Temple Chemin de la Cure) laulab Ensemble Sotto voce palad „Bogoroditse Djevo“, „De profundis“ ja „Zwei slawische Pslmen“, juhatab René-Pierre Crettaz; ülekanne Šveitsi Klassikaraadios. UK-s Chelmsfordi Civic Theatre'is mängib City of London Sinfonia Pärdi „Summa“, solist viiulil ja dirigent Alexandra Wood. USAs Greencastle'i Kresge Auditorium'is (IN) esitab De Pauw University Orchestra „Summa“, dirigendiks Orcenith Smith. Rootsis Stockholmi satelliitlinnas Hägerstenis (Uppenbarelsekyrkan) esitab Hägersteni kammerkoor Pärdi teosed „De profundis“, „Magnificat“, „Salve Regina“ ja „The Woman with the Alabaster Box“, orelil Ingunn Ligaarden, juhatab Kerstin Börjeson. Itaalias Varallos (Sala XXV Aprile) mängib klaveriduo Jed Distler ja Massimo Giuseppe Bianchi „Hümni suurele linnale“.

29. X USAs Hilliardi presbüteri kirikus (Ohio) kõlab Tõnu Kõrvitsa „A Ghealich Ur“ („Noorkuu“), esitajaiks Greater Columbus Community Orchestra, Black Swamp Saxophone Quartet ja metsosopran Jean Johnson, dirigeerib Olev Viro.

30. X Leedu festivalil Gaida Vilniuses on Paul Hillieri juhatusel ansambli Theatre of Voices kavas Püha Katariina kirikus Arvo Pärdi „Ein Wallfahrtslied“ ja „Es sang vor langen Jahren“. Samal festivalil on 4. XI kavas veel Arvo Pärdi „Lamentate“, mil solistiks Lukas Geniušas ja Leedu Riiklikku SO-d juhatab Christopher Lyndon-Gee. Tšehhimaal Praha Rudolfinumi Dvořáki saalis esitavad Vadim Gluzman (viiul) ja Evgeny Sinaisky (klaver) Pärdi „Fratrest“.

31. X UK-s Manchesteri katedraalis on Manchester Camerata kavas Pärdi „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks“ ja „Silouan's Song“, juhatab Hugo Ticciati. Londoni Conway Hall'is mängivad Pärdi „Fratrest“ Music-in-Motion Ensamble ja Gildas Quartet.

Varasemast

12. IX Maksim Štšura andis soolokontserdi UK-s (St Mary's Church, Perivale Lane), kavas Beethoveni Sonaat nr. 28 op. 101, Brahmsi „Variatsioonid Händeli teemale“ op. 24, Rahmaninovi Etude-tableaux op. 39 nr. 9.

13.-14. IX Keelpillikvartett Prezioso esines Türgis Menteşe festivalil Bodrumis, festivali põhiteema oli „Bach in Bodrum“. Kvartett mängis 14. IX Bodrumi Flammis, vabaõhuaias, samuti Bodrumi kindluses.

16. ja 29. IX Duo Michael Foyle – Maksim Štšura kontserdid: 16. IX esineti Hollandis, Landgoed Linschotenis, kavas Schubert, Poulenc, Prokofjev ja Franck. 29. IX anti kontsert Ringmeadi South Hill Parki kunstikeskuses (UK), kavas Mozart, Prokofjev, Poulenc ja R. Strauss. 14. VIII esines duo ka Edinburghi Fringe'i pidusarjas kontserdiga Vene revolutsiooni 100. aastapäeva puhul.

23. IX Silver Ainomäe osales „Soome 100. FinnFest Finale“ pidulikul öisel kammergalal USAs Minneapolise Orchestra Halli Auditorium'is, kus ta ise tegutseb teist hooaega ka Minnesota Orchestra tšellorühma kaassolistina. Ettekandel oli J. Sibeliuse „Saaga“ Jaakko Kuusisto seades. Mängisid Elina Vähälä ja Erin Keefe viiulitel, Rebecca Albers vioolal, Silver Ainomäe tšellol, Kristen Bruya kontrabassil, orkestri peadirigent Osmo Vänskä klarnetil, Fei Xie fagotil ja Ellen Dinwiddie Smith metsasarvel. 19. ja 20. XI 2016 astus Ainomäe üles Denveri (CO) Boettcher Concert Hallis oma orkestri Colorado Symphony solistina, mängides Šostakovitši Tšellokontserti nr 1, juhatas Peter Oundjian.

24. ja 25. IX Oldenburgi Riigiteatri orkester avas hooaja peadirigent Hendrik Vestmnani juhatusel ja Kristjan Randaluga solistina, kontserdid teatri suures majas. Kavas „America!“ kõlasid George Gershwini „Cuban Overture“, Richard Addinselli „Warsaw Concerto“, Ferda Grofé „Mississipi-Suite“, Leonard Bernsteini „Sümfoonilised tantsud“ „West Side Storyst“ ja Gershwini „Rhapsody in Blue“.