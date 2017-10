Klassikaraadios esinevad Eesti parimad noorteorkestrid

Kolmapäeval, 1. novembril algab New Yorgis nüüdiskunsti tippfestival Performa biennaal, mis kestab 19. novembrini. Seitsmendat korda toimuva biennaali põhiprogrammi fookusriik on tänavu Eesti.

Kontsert Future Islands The Far Field Tour 2017 Tallinn, Rock Cafe

"Noorte Stuudio" on Klassikaraadio eetris novembrikuu kolmapäevadel kell 16.15. Kontserdid on tasuta.

2015. aastal kutsus Klassikaraadio esimest korda endale külla muusikakoolide õpilased. Raadiomaja üheksandal korrusel, Klassikaraadio fuajees, asub kontsertklaver Estonia, mis saabus uude raadiomajja kraana abil juba siis, kui seal käis veel ulatuslik remont. Klassikaraadio klaveritoas ja otse-eetris on kolme aasta jooksul kõlanud nii viiuli- kui ka torupillimängu, esinenud on vahvad duod, triod ja suuremadki ansamblid. Mõtteid muusikast, pillimänguõpingust ning koolielust on neil kontsertidel jaganud noored muusikud, õpetajad ja koolijuhid.

"Noorte Stuudio" on mõtteline järg juba aastaid toimunud populaarsele koolikontsertide sarjale "Klassikaraadio tuleb külla", mille raames on Klassikaraadio innustanud noori kuulama klassikalist muusikat. Aastatel 2012-2017 toimus Klassikaraadio korraldamisel Eesti üldhariduskoolides ja muusikakoolides üle kuuekümne kontserdi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel