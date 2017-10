Tartu Kunstimaja kutsub pitsat sööma

Plakat juhib tähelepanu sellele, et teisipäeviti on kunstimaja suletud ja näituste asemel võib minna pitsat sööma, vahendas "Aktuaalne kaamera". Seepärast pakuti ka avamisüritusel külastajatele pitsat. Autor kasutab sõnumi edastamiseks tänapäevast interneti meemikeelt, millega proovib muuta kunstimaja hoonet n-ö selfie-magnetiks.

Töö autor Vahram Muradyan on Armeeniast pärit illustraator, kelle töid on lisaks eestikeelsele meediale avaldatud ka New York Timesis, Newsweekis ja mitmetes teistes välismaistes meediaväljaannetes.

"Enne oli siin üks teine plakat, mis oli rebenenud ja seega me vajasime uut," selgitas kunstnik ja lisas, et see töö peaks teatama, millal me oleme avatud ja millal suletud. "Meil oli mõte teha see nii selfie'tatav kui võimalik ja Peetril tuli idee teha sellest paigast korduv näitusekoht," sõnas ta ja tõdes, et see oli ühtlasi ajendiks, mis viis neid vana kontseptsiooni muutmiseni, et me saaks luua midagi uut

Teos jääb Tartu Kunstimaja fassaadile tuleva aasta maini.