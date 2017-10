Aro Velmet: kunst peaks pakkuma võimaluse rääkida rasketel teemadel

Ahistamisskandaalide viimane juhtum puudutab Poola päritolu filmitegijat Roman Polanskit, keda ründasid Pariisis toimunud retrospektiivi ajal vihased naisõiguslased, seoses tema vastu tõstatatud vägistamissüüdistustega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti teatas Netflix, et sarja "Kaardimaja" kuues hooaeg jääb viimaseks, kuna peaosa mängiv Kevin Spacey tunnistas alaealise nooruki aastatetagust ahistamist. Filmiprodutsent Harvey Weinstein sooritas oma seksuaalkuritegusid Hollywoodi vaikival teadmisel aastakümneid. Kuidas peaks reageerima kultuuri tarbija?

Kultuuri- ja teadusajaloolase Aro Velmeti sõnul oleks sellistel puhkudel kõige mõistlikum lahendus kasutada kunsti selleks, milleks ta mõeldud, ehk võimaluseks rääkida nendest küsimustest. "Tuleks üldse selle üle, kui palju on meil filme, mille peaosas on naised vs valged mehed oma suhteprobleemidega."

Ilmselt võib oodata uusi samalaadseid paljastusi nagu seda on Weinsteini, Alleni, Polanski ja Bill Cosby skandaalid. Kõik need kujundavad ka ühiskondlikku arvamust, mis omakorda mõjutab filmitööstust.

Kultuuriajakirjanik Keiu Virro sõnas, et tema arvates ühiskondlik foon peaks soosima seda, et neil inimestel oleks üleüldse võimalik rääkida. "Kui ma räägin vastutusele võtmisest, mõtlen ka seda, et ei oleks niisama lihtne seda jõupositsiooni ära kasutada."

Võimu kuritarvitamine puudutab mitte ainult filmitööstust või muud loovala, vaid ka teisi ühiskondlikult olulisel positsioonil olevaid inimesi nagu poliitikud ja ärimehed. Kui ohvrid julgevad rääkida, väheneb ka kurjategijate endi julgus ning tegevusruum.