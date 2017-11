Kultuuriportaal soovitab: "Kohutav ilu" ETV2-s

"Kohutav ilu" on omamoodi fenomen - linastumise järel vaimustusid sellest nii kriitikud kui ka inimesed, kes tihti kinno ei satugi, film kui kunst puudutas korraga paljusid.

Elegantne, mänglev, seisundeid tabav ja sügav, fellinilikus vaimus jutustus, kus kergete sammudega vahetuvad registrid kõrge ning madala vahel, taustaks Rooma, kus igal sammul avaneb aja lugu oma erinevate kihistustega. Range narratiivita, samas raskusteta loetav, asetab "Kohutav ilu" kõrvuti illusiooni - pidu on võlgu suurejoonelistele dekoratsioonidele, mille taga tuikab aga tühjus.

Võrdluses Felliniga – seal, kus mõlemad näitavad (teatavat dekadentlikku) illusoorsust, on sisulises plaanis olulisemgi illusoorsusele mittevastav, see, mis on reaalne. Servillo läheb siin aga Fellinist kaugemale.

Jep Gambardella peab Rooma kesklinnas suurt pidu, ta saab 65-aastaseks. Kunagi kirjutas Gambardella paljulubava romaani, nüüd on ta aga paljulubav elukunstnik, valdab stiili, maneeri, (sise)infot ja kõrgseltskonnakoodi. Pidu on hoogne ja siia jagub ka intellektuaalset mänglevust, ent samas, mida vanemaks, seda teravamalt tajub inimene, et elu on ajalik.

2013. aastal võitis "Kohutav ilu" PÖFFil, 2014. aastal pälvis parima võõrkeelse filmi Oscari ja Kuldgloobuse. Lisaks veel 59 võidupärga ja 61 nominatsiooni laiast ilmast.

Film "Kohutav ilu" on ETV2 ekraanil 1. novembril kell 21:35.