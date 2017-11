Draamamaa toob Eestisse kokku teatreid üle Euroopa

Sel aastal on festivaliprogrammis üheksa lavastust kuuelt teatrilt: Vanemuise Teatri kaasproduktsioon „AK-47“, Teater NO99 „NO36 Unistajad“, „NO35 Päev pärast vaikust“ ja „NO34 Revolutsioon“, Sõltumatu Tantsu Lava etendusõhtu „PREMIERE presents“, Vaba Lava „Big Data“, Tallinna Tantsuteatri „DI“ ning Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioonid „Mademoiselle x“ ja „Physics and Phantasma“.

Külaliste kutsumine toimus tihedas koostöös osalevate teatritega. Seekord osalevad festivalil: Saksamaalt Aenne Quiñones (HAU), Franziska Werner (Sophiensäele), Kathrin Tiedemann (Forum Freies Theater), Christian Papke (Staatstheater Nürnberg), Laura Kiehne (Talking About Boarders), Christian Römer (konverents „Theatre and Internet“) Maike Tödter (Zwei Eulen), Venemaalt Kristina Matvienko ja Irina Tokareva (Electrotheatre Stanislavsky), Ksenia Kozhevnikova ja Lisa Sorokina (Barsuk-teatroved), Artem Arsenian (The Access Point), Suurbritanniast Tim Nunn ja Eve Mutso (Glasgow Tramway), Belgiast Armel Roussel ja Gabrielle Dailly ([e]utopia), Moldovast Alexandru Macrinici (ANIMACT), Soomest Jonna Strandberg ja Mari Kujala (Kiasma teater), Maarja Kaasik ja Antti Mankonen (Teatteri Telaka), Hilkka-Liisa Iiviainen (Tampereen Teatterikesä), Lätist Margarita Zieda (Riia Uus Teater), Leedust Anastasija Dichtiar-Griškevič (New Baltic Dance), Horvaatiast Gordana Vnuk (Eurokaz), Iisraelist Itzik Giuli (Israel Festival), Poolast Piotr Gruszczyński (Nowy Teatr), Sloveeniast Staša Mihelčič (Cankarjev dom), Prantsusmaalt Hervé Pons ja Lucas Chardon (Nanterre-Amandiers), Jose Alfarobba ja Tristan Barani (Vaba Lava kuraatorid 17/18) ja Šveitsist Patrick de Rham (Arsenic).

draamamaa.weekendi peamiseks eesmärgiks on laiendada ja tugevdada Eesti etendusasutuste kontakte välisriikidega ning suurendada võimalust, et väärt lavastused ka Eestist kaugemale jõuaks. Festivali organiseerib Eesti Teatri Agentuur koostöös osalevate teatritega.

Festivali toetavad Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital, Eesti Suursaatkond Londonis, Eesti Suursaatkond Berliinis, Eesti Suursaatkond Pariisis ja Eesti Suursaatkond Helsingis.