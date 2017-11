Selgusid Euroopa teatri preemia kõik laureaadid

Jeremy Irons ja Isabelle Huppert saavad Euroopa teatri preemia pikaajalise panuse eest Euroopa ning maailma teatrisse. Euroopa teatri preemia "Uued Teatrireaalsused" (New Theatrical Realities) pälvinud Teater NO99 on žürii liikme Marina Davõdova sõnul suutnud muuta ennast ümbritsevat teatrireaalsust.

"Teatrimaastik Tallinnas formeerus ümber ja teatrit kui nähtust ja teatrit linnakeskkonnas hakati mõistma teisiti. Asi polegi selles, millises stiilis on tehtud see või teine lavastus. Küsimus on teatris kui tervikus, teatris kui ühe linna kultuurilist ja samas ka ühiskondlikku elu määravas fenomenis," ütles Davõdova.

Teater NO99 asutati Tallinnas 2005. aastal. Sellest ajast peale on teater toonud välja üle 80 lavastuse ning aktsiooni. Teatri kunstilisteks juhtideks on kogu selle aja olnud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. Lisaks etenduste andmisele Eestis on osaletud kümnetel festivalidel ning antud külalisetendusi arvukatel lavadel Avignonis, Pariisis, Viinis, Berliinis, Münchenis, Moskvas, Hamburgis, Bernis, Brüsselis jne.

Euroopa Teatripreemiat antakse välja 1987. aastast. Europe Prize New Theatrical Realitiesi auhinnasaajate seas on olnud näiteks Thomas Ostermeier, Romeo Castellucci, Kristian Smeds, Katie Mitchell, Rimini Protokoll, Krzysztof Warlikowski, Christoph Marthaler, Theatergroep Hollandia, Sasha Waltz, Alvis Hermanis, Oskaras Koršunovas, Heiner Goebbels, Alain Platel ja Théâtre de Complicité. Elutööpreemiad on pälvinud Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Robert Wilson, Pina Bausch, Robert Lepage, Krystian Lupa ja Giorgio Strehler.