Andrus Kivirähk: me ei tea Koidulast tuhkagi

Kirjanik Andrus Kivirähk kommenteeris "Kirjandusministeeriumi" saates Malle Salupere raamatut "Koidula. Ajastu taustal, kaasteeliste keskel", nentides, et ega me seni midagi eriti Koidulast kui isikust ei teadnud ja see, mida siiani on esitatud Koidula eluna, on veidi tendentslik.

"See Malle Salupere raamat Koidulast on üks hästi tänuväärne ja vajalik materjal," ütles Andrus Kivirähk. "Ta tõestab, et on väga palju säärast, mille puhul me arvame, et me teame seda ammust ajast. Aga tegelikult ei tea me tuhkagi. Ja see, mida me teame, on tõenäoliselt ka ekslik.

"Koidula on just nimelt selline tegelane Eesti kultuuriloos, kes tundub meile natuke tolmune, natuke igav, selline rahvusromantiliselt lääge ja nõnda edasi," lausus Kivirähk. "Aga tegelikult asi on ju selles, et ega Koidulat nii väga ei olegi uuritud. Need teadmised, mis temast on, kanduvad edasi raamatust raamatusse, sest keegi enam ei viitsi minna algallikate juurde tagasi. Ja nagu Malle Salupere ütleb selles raamatus: tegelikult neid inimesi, kes võiks minna algallikate juurde tagasi, ei olegi enam nii palju. Sest kui palju ikka on neid kirjandusuurijaid, kes valdavalt vabalt saksa keelt ja vene keelt, suudavad tollaste materjalidega arhiivis tööd teha."

"Nii et paratamatult me peamegi leppima sellega, mis meil on, ja on hästi kihvt, kui meil mõni inimene viitsib minna sinna päris juurte juurde tagasi. Ja siis me näeme, et asjad olid võibolla hoopis teistmoodi. Et see, mida siiamaani on esitatud Koidula eluna, on pealiskaudne pilk sellele ja võibolla isegi veidi tendentslik," kritiseeris Kivirähk rahvusliku iidoli alahindamist meie kultuuriloos.

Milline on aga Malle Salupere käsitlus Koidulast, kuulake ja vaadake lähemalt juuresolevast videost.