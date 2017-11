Tallinnas tuleb Aleksei Utšiteli õhtu

Tänavu veebruaris valminud dokumentaalfilmi "Kõige viimane siga" autor Allison Argo kirjeldab oma filmi kui lüürilist meditatsiooni sellest, mis tunne on olla tundlik olend, kel on luba ja võim tappa.

Utšiteli arvates on kõige tähtsam mitte ennast korrata. Režissööri ülesanne on vändata erinevaid filme ning Utšitelil see õnnestub.

Aleksei Utšitel tuli filmindusse 1975. aastal pärast Ülevenemaalise Riikliku Kinematograafia Ülikooli lõpetamist. Tema filmilooja elu on vaadeldav jagunenuna kahte poolde. Algul tegi Utšitel üksnes dokumentaalfilme. Nüüd tunnistab režissöör, et toona ta ei mõelnudki minna dokumentaalfilmilt üle mängufilmile, aga nii lihtsalt juhtus. Algselt dokumentaalfilmina mõeldud "Gisele’i maania" ("Мания Жизели") linastus lõpuks mängufilmina.

