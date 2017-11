Mart Juur: Aleksandr Šeps, seda nime kuulen loodetavasti viimast korda

Klassikaraadios on hingedepäevale järgneval ööl eriprogramm meditatiivsetest kontsertidest ja helialbumitest. Programm saab alguse täna kell 19 ülekandega Tõnu Kõrvitsa igavikulistel mõtetel kulgevalt teose "Lageda laulud" kontserdilt Tallinnas Jaani kirikus. Kell 20.30 on eetris Soome helimeistri Einojuhani Rautavaara "Vigilia".

"Lugesin suur huviga aga Voldemar Kuslapi raamatut "Jalutuskäigud Eesti kalmistutel", sest kalmistud ei ole mõistagi ainult viimsed puhkepaigad, vaid ka pargid, looduslikud keskkonnad ja kultuuriloo mälestised," selgitas kirjandusminister ja lisas, et Kuslap on jalutanud paljudel kalmistutel ja otsinud üles Eesti ajalooliste isikute hauad. "Soovitan soojalt lugeda."

"Olemas on ka Virginia Woolfi teos "Kirjutamata romaan ja teisi jutte", kahtlemata klassika, aga vabandage väga, mina seda raamatut lugeda ei suutnud, viga on kahtlemata minus," sõnas ta.

Tabelist leiab Juure sõnul näiteks Ivo Linno raamatu "Suur loterii", kus muusik räägib oma lemmiklugudest ja kuidas need sündisid. "Samuti Astrid Lindgreni eluloo, mis on kohustuslik kõikidele tema fännidele."

