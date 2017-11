"Tramm nimega Iha" balletiversioon toob lavale inimese hapruse

Tennesse Williamsi psühholoogiliselt keerukal näidendil põhinev ballett "Tramm nimega iha" jutustab elu heidikust Blanchest, kes on kaotanud nii oma seltskondliku positsiooni kui ka kodu ning läheneb vaikselt hullumeelsusele. Näidendi autor sai loo jaoks inspiratsiooni enda ja oma õe elust. Originaalmuusika on balletile kirjutanud briti helilooja Piiter Seilem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta oli homoseksuaal 1950ndatel, kui see oli keelatud. Nii tema kui ka ta õde olid väga haprad inimesed. Tema õe elu lõppes hullumajas, kus talle tehti lobotoomia.

Sellel Blanche'i karakter põhinebki. Ta kaotab vaikselt reaalsustaju ja läheb hulluks," kirjeldas Ochoa.

Lisaks koreograafile osales lavastusprotsessis ka Ameerika draamalavastaja Nancy Meckler. Koos hoolitsesid nad selle eest, et publik haavatud naist paremini mõistaks. "Mõned inimesed arvavad pärast raamatu lugemist, et Blanche on lihtsalt üks draamakuninganna. Ta on nümfomaan ja alkohoolik ja kõike seda.

Tegelikult tuleb aru saada, et ta elas noorena läbi suure trauma ning kaotas oma abikaasa ja just seetõttu on temast saanud selline habras tegelane," selgitas Ochoa.

Balleti "Tramm nimega Iha" maailmaesietendus toimus 2012. aastal Šoti balletis. Peaosas säras siis eesti baleriin Eve Mutso. Sel korral kehastavad Blanche'i Luana Georg ja Alena Shkatula.