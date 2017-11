Maali- ja nahakunstnik Tiina Ojaste keskendub ilule

Ojaste värskeim looming on inspireeritud elust endast vastu akent surnuks lennanud musträstast, armukolmnurgast, aga ka just äsja lõppenud valimistest. Talle omaselt kujutab ta seda kõike ilusana. Ilule keskenduna soovib ta näitusega "Kella viie tee" tuua preagusesse aega natukenegi helgust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kella viie tee ongi see aroom, kui sa paned veel sidrunitükikese sinna teesse. See on ka see jälle, mis meie sombused sügisõhtud teeb meeldivaks ja see teeb jälle elamise ilusamaks. Miks me siin siis ikkagi oleme? Me ei ole selleks siin, et kurvastada ja mõelda endal muremõtteid. Ikka selleks, et rõõmu tunda," ütles kunstnik Tiina Ojaste.

Ojaste tugevus seisneb talle omases, läbimõeldud maalitehnikas, mis muudab lõpptulemuse säravaks ja elusaks, selliseks, mis iseäranis kõnetab just mehi.

"Ilu ümbritseb meid kõikjal. Naised on ilusad, kostüümid on ilusad, pildid on ilusad, aga mitte installatsioonid," ütles näituse külastaja Kaido Kallas.

Võru avatud ateljee galerist Ruti Jõgi lisas, et näitusel on paradoks kunsti ja selle vahel, mida nagu inimesed tahavad näha oma kodu seinal. "Aga nagu Tiina täna ütles näituse avamisel, et inimesed vajavad ilu, vajavad seda lugu, seda äratundmist ja see on kahtlemata tema maalides tugevalt sees," lausus Jõgi.

Tiina Ojaste maalinäitus "Kella viie tee" jääb Võru linnagaleriis avatuks kuni kuuenda jaanuarini.