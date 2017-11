Galerii. Kristi Kongile anti üle Konrad Mäe preemia

Tänavu veebruaris valminud dokumentaalfilmi "Kõige viimane siga" autor Allison Argo kirjeldab oma filmi kui lüürilist meditatsiooni sellest, mis tunne on olla tundlik olend, kel on luba ja võim tappa.

Kristi Kongi (1985) on Eesti üks kirkamaid maalikunstnikke kaasaegse kunsti maastikul. Ta on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli ning Eesti kunstiakadeemia maali osakonna. Kristi Kongi pälvis 2011. aastal Eesti kunstiakadeemia noore kunstniku preemia ja 2013. aastal Sadolini kunstipreemia kaubamärki haldavalt Akzo Nobelilt. 2016. aastal oli ta nomineeritud Eesti kaasaegse kunsti preemiale Köler Prize.

Žürii hinnangul on Kristi Kongi maalikunstnik, kes oma loomingus laiendab maali kui kunstimeediumi mõistet, lähenedes maalikunsti diskursusele uurimuslikult ja kontseptuaalselt. Tema teosed keskenduvad värvi ja valguse analüüsile, värviloome narratiivile ning ruumi ja värvi suhetele ruumis. Kristi Kongi pühendumine värvide, valguse ja ruumi omavaheliste suhete uurimisele on tähelepanuväärne ja tunnustust vääriv.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel