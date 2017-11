Sõnasäuts. Püksid, mille vastu on võidelnud Priit Pullerits

Jõelähtme kandis võis niimoodi öelda lohaka inimese kohta. "Kui mõni õige püksid rebade peal käib, siis üelda, et vaata kus ledupüks lähäb, tagumine tükk rippub."

Kõlab ju hästi - ledupüks. Tänapäeval armastatakse kasutatada ka väljendit lödipüks - need on siis inimesed, kelle puhul on palju kirutud poliitkorrektsus teinud oma töö. Nende kohta öeldakse, et neil ei ole selgroogu. Näiteks on lödipüksluse ilmingute vastu kaasaegses ühiskonnas hoolega võidelnud ajakirjanik Priit Pullerits.

Millegipärast assotsieerub kõlalises mõttes ledupüks justkui ka Vjatseslav Leedoga, kes on suur Saaremaa ärimees ja praamide kuningas, aga siinkohal näeme kuidas sellised assotsiatsioonid kuidagi ei päde. Või lisame ühe u juurde ja saame leedu püks. Leedus tehakse kuulu järgi küll maitsvat vorsti ja seal on tasemel korvpall ning võimas Maxima pood, kuid kas sealt häid pükse saab, on juba iseküsimus. Maximast võib-olla saab ühed ledupüksid jalga.

