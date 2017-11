Klaveriloomad otsivad lapsi kõikjalt üle Eesti

Kontsert-etendus «Klaveriloomad. Elu muusikas» on lugu armastusest kodu ja muusika vastu ning igaühe tähtsusest maailmas. Laval on näitleja Margus Tabor, kunstnik Kerstin Hallik, muusikud Katri Rebane, Mihkel Mälgand, Peeter Rebane ja Kristjan Priks. Erikülalisena teeb kaasa igas linnas konkursi võitnud laps. Muusika autor Katri Rebane, lavastaja Aare Toikka.

Osalema on oodatud kõik muusikahuvilised ning klaverimänguga tuttavad lapsed ja noored. Konkursil osalemiseks tuleb end registreerida, salvestada vabalt valitud või omaloominguline klaveripala ja laadida see Youtube’i. Kõikide Eesti maakondade lapsed ja noored saavad osaleda konkursil 1. novembrist 4. detsembrini.

