PÖFFi fookuses on sel aastal Flandria

Tegu on ühe ulatuslikuma flaami filmide fookusega, mis on seni rahvusvahelistel festivalidel aset leidnud. "PÖFFi reputatsioon ja kvaliteet oli üks peamisi põhjusi, miks me otsustasime just nendega koostööd teha," ütles Flandria valitsuse esindaja Yves Wantens.

Ainuüksi sel kümnendil on kaks flaami filmi - "Härga täis" ja "Katkenud ahela lõpp" - kandideerinud Oscarile, võidetud on mainekaid auhindu ja jõutud rahvusvahelisse levisse. Kolm aastat tagasi sai PÖFFil peauhinna Flaami lavastaja Gust van den Berghe film "Lutsifer".

"See on väike suur filmiregioon, millel on väga selge ja äärmiselt huvitav identiteet," ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

6-miljonilise elanikkonnaga Flandrias valmib kümmekond mängufilmi aastas, lisaks kaastoodetud filmid. 2016. aastal võitsid flaami linateosed üle 200 auhinna kõikjalt maailmast.

Fookus saab teoks tänu Flandria Valitsusele ja filmiorganisatsioonidele Flanders Audiovisual Fund ja Screen Flanders.



Flandria fookuse filmid:

"Öine Brüssel" ("Brussels by Night"), 1983

Režissöör: Marc Didden

"Pöörane armastus" ("Crazy Love"), 1987

Režissöör: Domique Deruddere

"Kangelane Toto" ("Toto le héros"), 1991

Režissöör: Jaco van Dormael

"Daens, mässuline preester" ("Daens"), 1992

Režissöör: Stijn Coninx

"Ebaõnnestujad" ("De helaasheid der dingen"), 2009

Režissöör: Felix van Groeningen

"Härga täis" ("Rundskop"), 2011

Režissöör: Michael R. Roskam

"Segaduses" ("Home"), 2016

Režissöör: Fien Troch

"Lõpetamata minevik" ("Le passé devant nous"), 2016

Režissöör: Nathalie Teirlinck

"Koorem" ("Cargo"), 2017

Režissöör: Gilles Coulier

"Fassaadid" ("Façades"), 2017

Režissöörid: Kaat Beels ja Nathalie Basteyns