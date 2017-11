Klassikaraadio hingede öö eriprogramm viib muusikalisele rännakule

Klassikaraadios on hingedepäevale järgneval ööl eriprogramm meditatiivsetest kontsertidest ja helialbumitest. Programm saab alguse täna kell 19 ülekandega Tõnu Kõrvitsa igavikulistel mõtetel kulgevalt teose "Lageda laulud" kontserdilt Tallinnas Jaani kirikus. Kell 20.30 on eetris Soome helimeistri Einojuhani Rautavaara "Vigilia".

Südaööl algab hommikuni kestev hingede öö programm: tänavuse Viljandi kitarrifestivali üks helgemaid õhtuid - kahe armastatud kitarristi ja helilooja Riho Sibula ja Ain Agani duokontsert (kell 00.05); Taani Keelpillikvarteti isemoodi lähenemine põhjala lauludele (kell 01), Bonato ja Gabrieli meeskoorimuusikat Eesti Rahvusmeeskoori esituses (kell 02); meditatiivne unelaul vastukaaluks aina kiirenevale elutempole - Max Richter "Sleep" (kell 03); Eestimaa hingematvast loodusest inspireeritud muusika Robert Jürjendali ja Liis Viira esituses (kell 04), Arvo Pärdi kuulajat ajatusse mõõtmatusse kandev album "Alina" (kell 05) ja Vox Clamantise poeetiline kontsert "You and I" (kell 06).

Hingedepäev kehtestati katoliiklikus kirikukalendris juba 1006. aastal. Hingedepäev, mille tähistamine on vahepeal olnud unustuses, hoogustus Eestis uuesti 1990. aastatel, kui levis tava süüdata küünlad nii koduakendel kui kalmudel.

Eesti rahvakalendris on hing vana läänemeresoome sõna, mis märgib elualget inimeses, loomas ja looduses. Hing on üks olulisemaid kujutelmi rahvausundis, hinge kehast lahkumise järel liikus see kas mõnda olendisse, suundus teispoolsusesse või käis hingedeajal kodus. Eelkõige on hingedepäev võimalus küünalt süüdates tänada esivanemaid ja meenutada kalleid inimesi. Klassikaraadio hingede öö annab läbi muusika selleks atmosfääri ja toe.