Eestlased Performa biennaalil: soov lennata, SoHo ja giidituur Eesti Majas

Eesti kunstnikud Flo Kasearu, Anu Vahtra ja Kris Lemsalu valmistuvad USA-s New Yorgis toimuvaks Performa biennaaliks, mille keskmes on sel aastal Lõuna-Aafrika Vabariik ja Eesti.

"Eesti avatud paviljoni" keskmeks on Flo Kasearu, Anu Vahtra ja Kris Lemsalu projektid, mis on biennaali jaoks loodud.

Kris Lemsalu teeb esimest korda koostööd New Yorgi muusiku ja kunstniku Kyp Malone'iga, kes on tuntud kui ansambli TV on the Radio liige. Tema installatsioon valmis juba Eestis ning nüüd pannakse see üles Harlemi linnaosas ühes tühjas kirikus.

Biennaali peakorraldaja Maaike Gouwenberg selgitas "Aktuaalses kaameras", et tegemist on installatsiooniga, mis on inspireeritud soovist lennata. "Kyp Malone ei ole tegelikult kunagi midagi sellist teinud, nii et tema jaoks on see ka uus, ta saab oma telefoniga filmitud videosid kiriku seinale projitseerida."

Fotograafia taustaga Anu Vahtra astub biennaalil samuti uue sammu, tehes publikuga jalutuskäigu SoHo tänavatel. Ta räägib nii 1960.-1970. aastate legendaarsetest kunstiprojektidest kui ka tänapäeva tormilistest kinnisvaraarendustest.

Flo Kasearu soovib aga New Yorki luua midagi sarnast oma majamuuseumile Tallinnas. Ta kavatseb Eesti Maja viiel korrusel teha giidituuri, igas ruumis on üks inimene Kasearu lavastatud olukorras. Projekt on inspireeritud Eesti Maja kogukonnast, kes ka ise selles osalevad.

"Siin saab olema kooriproov, kus on kooriõpetaja, ma toon selle kooriõpetaja nii-öelda fookusesse, kuna ta on just see, kes on tavaliselt kogu asja taga," ütles kunstnik ja lisas, et kooriõpetaja paneb koos digitaalsete vahenditega selle ruumi laulma.

Performa biennaal kestab 19. novembrini.