Lätlased, leedukad, eestlased ja soomlased hakkavad koos vaskpille puhuma

Pärt Uusbergi uudisteos on Kihnu vaimuliku rahvaviisi "Nüüd Jumalale austust" seade, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Ma ise mängisin trompetit Rapla kirikuorkestris ning kuna meie proovid olid pühapäeva hommikuti, siis tihtilugu need lõppesid jumalateenistusel mängimisega," selgitas Uusberg ja lisas, et tänu sellele on talle hingelähedane vaskpuhkpillli kõla kirikus.

"Ma leidsin ilusa Kihnu vaimuliku rahvaviisi ja mulle tundus, et see sobis avama mistahes kontserti," sõnas helilooja.

Nelja riigi muusikaülikoolide trompeti-, trombooni-, metsasarve- ja tuubamängijaid ühendava muusikasündmuse raames toimub kaks suurejoonelist kontserti, kus esitusele tuleb mitmekülgne kava erinevate aegade muusikast.

1.˗5. novembrini toimuva vaskpillifestivaliga tähistatakse Eesti, Soome, Läti ja Leedu 100. aastapäeva. Kontserdid on kuulajatele tasuta.