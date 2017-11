Kirjastus Lugemik esitleb uusi trükiseid Itaalias

Sel aastal esmakordselt toimuv FLAT – fiera libro arte Torino on ainult kunstiraamatutele pühendatud mess, kus osaleb 40 kirjastust 12 erinevast riigist.

Mess toimub Toriino südames 17. sajandi palees Palazzo Cisternas novembri alguses, mil linn muutub kultuurikeskuseks, koondades erinevaid kunsti ja kultuurisündusi, nagu kaasaegse kunsti mess Artissima ja disainiüritus Operea.

Torinos tulevad esitlusele sel sügisel ilmunud Lugemiku väljaanded:

"Too Good To Be Photographed"

Raamat uurib olukordi, kus fotograafia kui meedium ühel või teisel moel ebaõnnestub. Raamatu koostaja on Leedu päritolu kunstnik ja teoreetik Paul Paper, kes hetkel omandab doktorikraadi Middlesex'i Ülikoolis Londonis. Trükises, mis põhineb Pauli vestlustel enam kui 60 kunstnikuga, saadavad teoseid lisaks kunstnike enda kirjutistele neli esseed. Eesti kunstnikest on raamatus esindatud Paul Kuimet ja Kristina Õllek. Raamatu kujundas Indrek Sirkel.

"Flo’s Book"

Flo Kasearu esimene monograafia, mis koondab peaaegu kõiki Flo teoseid aastatest 2006–2016. Flo töid saatvate tekstide autoriteks on kuraator ja Tartu Kunstimuuseumi endine direktor Rael Artel, kunstikriitik ja kuraator Jurriaan Benschop, Utrechtis asuva kunsti, disaini ja teooria projektiruumi CASCO direktor Binna Choi, Stockholmis asuva Tensta konsthalli direktor Maria Lind ja Łódźis asuva Muzeum Sztuki kuraator Joanna Sokołowska. Raamatu kujundas Indrek Sirkel.

"The Travellers: Voyage and Migration in New Art from Central and Eastern Europe"

Magdalena Moskalewicz’i koostatud raamat sisaldab kaastöid 24 kaasaegselt kunstnikult, kes on pärit endisest idaplokist, ning uurib põlvkonda, kelle identiteet on kujunenud kahe ekstreemse olukorra vahel. Raamat saadab samanimelist näitust (Zachęta – Rahvuslik Kunstigalerii, Varssavi, 2016; Kumu Kunstimuuseum, Tallinn, 2017) ning sisaldab ülevaadet kõigist eksponeeritud teostest. Raamatu kujundas Stuudio Stuudio.

"Notes on Space. Monumental Painting in Estonia 1947–2012"

Inglise keelne uusversioon Lugemiku ja Teater NO99 koostöös kirjastatud raamatust "Konspekteeritud ruum", mis anti välja 2012. aastal Tõnis Saadoja laemaali valmimise puhul Teater NO99s. Ingliskeelse väljaande näol on tegemist ülevaatliku kokkuvõttega peamiselt Nõukogude Eesti monumentaalmaalist, supergraafikast ja mosaiik-tehnikas teostatud kunstist. Kunstiajaloolase Gregor Tauli kirjutatud essee ja lühikirjeldused kõigi 94 kujutatud monumentaalteose kohta saadavad kunstnik Paul Kuimeti üksikasjalikku fotograafiat. Tekstid toimetas Ingrid Ruudi, raamatu kujundas Indrek Sirkel.

Lisaks saab itaalia publik messil tutvuda ka teiste viimase aasta jooksul ilmunud uute trükistega: Kadri Noormetsa ja Asia Basi äsja ilmunud "AIR WITH CONTENT 10 degree something"; Jaan Evarti koostatud Penjet’i vihikud; Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga (EKKM) koostöös välja antud Dénes Farkasi raamat "How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques"; ning samuti koos EKKMiga kirjastatud Paul Kuimeti "Perpendikulaarne"..

Samuti on väljas ka valik eelnevalt ilmunud trükiseid erinevatelt autoritelt: Else Lagerspetz ja Loore Sundja, Ralf Lõoke, Maarja Kask, Neeme Külm, Raul Meel, Ott Metusala, Marge Monko, Mikko Rikala, Anu Vahtra jpt.

Lugemik on Tallinnas tegutsev iseseisev kunstiraamatute kirjastus, mille asutasid 2010. aastal graafiline disainer Indrek Sirkel ning kunstnik Anu Vahtra.