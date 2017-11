Metallikunstnikud avavad aastanäituse

Näitusest osavõtjate arv on aasta-aastalt kasvanud ja seekord on esindatud 30 kunstnikku kokku 88 üksikeseme või komplektiga oma viimase aja loomingust. Liidu liikmeskond ühendab teatavasti erinevaid generatsioone, aastanäitus võimaldab välja tuua meie metallikunsti erinevaid kaasaegseid suundi, kasutatud materjalide rikkalikkust ning väljendusviisi isikupära.

