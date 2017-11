Eesti kultuuriesindajana New Yorgis alustab Jaanika Peerna

Jaanika Peerna on omandanud magistrikraadi kunstipedagoogika erialal toonases Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning kujutavas kunstis New Yorgi Osariigi Ülikoolis. Ta on tegutsenud kunstnikuna alates 1998. aastast ning selle kõrvalt töötanud muuseumi haridustöötaja, koolitaja ja kuraatorina. Alates 1998. aastast on Peerna elanud ja töötanud peamiselt New Yorgis. Kultuuriesindaja osakoormusega ametikoha kõrval jätkab Peerna kunstniku ning vabakutselise muuseumi haridustöötajana Dia Art Foundationi muuseumis New Yorgis.

Peerna sõnul on tema senised kogemused ja kontaktid nii Eestis kui ka New Yorgis heaks aluseks kultuuriesindaja tööle.

„Eesti kultuuril on põnev koht maailmakultuuris. Osaliselt oleme selgelt eristuv ning unikaalne, kuid samas nii universaalne teistes kultuurikontekstides. Eesti geograafiline ja elanikkonna väiksus lükkab loojaid rändama, omandama väljastpoolt ning aktiivselt suhtlema. See on põnev kontekst kultuuriloomeks ja -vahetuseks. Pean oluliseks aidata kaasa uute otsekontaktide loomisele nii loovisikute kui ka organisatsioonide vahel,“ rääkis Peerna.

Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Kadri Jaurami sõnul on Eesti ja USA kultuurikoostöö viimaste aastatega muutunud tihedaks. „Mitmed meie muusikakollektiivid on regulaarsed esinejad mainekates USA kontsertsaalides. Osa oleme saanud Eesti-Gruusia ühisfilm „Mandariinid“ eduloost. Hiljuti pälvis Rainer Sarneti filmi "November" Tribeca filmifestivalil parima operaatori preemia.

Sel suvel avati New Yorgi City Hall Parkis kunstnik Katja Novitskova seni suurim soolonäitus USAs. Samuti on Eesti tänavu esimest korda New Yorki kuulsa kunstibiennaali Performa fookusriik. Järgmisel aastal on Washingtoni Rahvusgaleriis näitus Eesti päritolu maalikunstnikust Michel Sittowist. Kõik need saavutused on erinevate osapoolte ühise pingutuse vili ning sellele on kindlasti kaasa aidanud Eesti kultuuriesindaja kohalolu maailma kultuurimekas New Yorgis,“ kirjeldas Jauram.

Konkurss New Yorgi kultuurireferendi ametikohale kuulutati välja seoses senise esindaja Kristi Roosmaa-Tootelli suundumisega uuele ametikohale. Kristi Roosmaa-Tootell töötas Eesti kultuurireferendina New Yorgis alates 2013. aastast.