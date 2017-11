Ralf Sauteri filmisoovitused: tennisedraama, uus Darren Aronofsky ja kehv jõulufilm

"Björg Borg ja McEnroe"

Režissöör: Janus Metz

"Selline film on tegelikult igati teretulnud, sest häid tennisefilme väga ei ole tehtud," sõnas Ralf Sauter ja selgitas, et "Björn Borg ja McEnroe" räägib loo nende kahe tennise suurkuju kohtumisest Wimbledoni finaalis 1980. aastal. "Nad olid hästi vastandlikud kujud, Borg oli hästi kinnine ja ei näidanud emotsioone välja, McEnroe oli seevastu tuisupea ja paras kaak," tõdes ta ja tõi välja, et Shia Lebeoufi kehastatud McEnroe jääbki filmis lihtsalt kaagiks.

"Mõned aastad tagasi tuli ka HBO dokumentaal välja sellest samast teemast, mis rääkis sellest teemast palju paremini," nentis Sauter ja mainis, et tore fakt on see, et suur osa filmist on rootsi keeles.

"ema!" ("mother!")

Režissöör: Darren Aronofsky

"Režissöör Darren Aronofsky on öelnud, et hüüumärk pealkirjas märgib filmi ründavust," ütles Sauter ja lisas, et kuigi "ema!" peetakse õudusfilmiks, siis ei ole see määratlus tema arvates täiesti täpne. "See on psühhodraama naisest, kes elab eraldatud majas oma kirjanikust abikaasaga, hakates õige pea tundma, et selles majas on midagi valesti," selgitas ta ja tõi välja, et sinna majja saabub üks võõras mees koos oma naisega. "Sellest vallandub põnev ja raske sündmuste ahel, mis poole pealt hüppab tõesti intensiivsesse hullumeelsusesse."

Parim kompliment filmile on Ralf Sauteri sõnul see, et midagi säärast pole ta varem näinud. "Ma tean, et on vaatajaid, keda see film ajab vihale ja paneb kukalt kratsima, sest seda lugu tuleb enda jaoks lahti mõtestada," lisas ta ja nentis, et kuigi tegevus toimub ühes majas, siis paljud asjad on metafoorilised.

"Väga hoiatan vaatajad, kuna tegemist on väga šokeeriva filmiga," kinnitas ta.

"Pahad emmed 2" ("A Bad Moms Christmas")

Režissöörid: Jon Lucas, Scott Moore

"Nüüd aga üks hoopis teistmoodi emmede film, mis on järg mullusele menukomöödiale "Pahad emmed", kus räägiti noortest emadest, kes üritavad oma väsimust tõrjuda sellega, et nad panevad emakohustuste asemel pidu," mainis filmikriitik ja rääkis, et uues filmis tulevad külla nende endi emad ja tekivad sekeldused. "Esimene film ei olnud meeletult meeldejääv, pole väga palju neid, kes sealseid tegelasi mäletaksid."

"Ma arvan, et kinodesse jõuab veel mõni parem jõulufilm kui "Pahad emmed 2"," nentis ta. "Ei soovita vaatama minna."