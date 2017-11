Seppo Zetterbergi raamat jutustab Soome ja Eesti sidemetest 19. sajandil

Kui tänapäeval liiguvad üle Soome lahe mitmed laevad ja lennukid päevas, siis 19. sajandil oli aurulaevaga reis põhjanaabrite juurde pigem haruldane juhus, millest kirjutati leheartiklites ja reisikirjades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tollased Soome sillal kõndijaid olid teiste hulgas Lydia Koidula, Johann Voldemar Jannsen ja Carl Robert Jakobson.

"See oli väga oluline eriti eestlastele ja sellepärast Johann Voldemar Jannsen kirjutas oma ajalehes väga-väga palju oma kogemustest Soomes, et mida soomes on sellist, mis peaks ka Eestis olema. Minu meelest Eesti ärkamise jaoks see oli väga oluline," lausus Zetterberg.

Et Zetterbergi raamat kujutab silda kahepoolselt, saab sealt lugeda ka Soome kultuuri- ja ühiskonnaelu eliidi kogemustest Eestis.

"Selle raamatu suurim võlu on olmedetailid, et kuidas inimesed olid vaesed ja kuidas nad olid nõus näiteks kasuka arvelt jala käima või kõhu kõrvalt kokku hoidma. Selline Soome silla väljajoonistamine oma igapäevases argises detailsuses on see, mis teeb ta ka ajaloolasele väga huvitavaks," tõdes ajaloolane Marek Tamm.