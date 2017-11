Tallinna toodi tükike Euroopa kaasaegse ehituskultuuri keskusest

Austria kõige väiksem liidumaa Vorarlberg on hea näide sellest, kuidas arhitektide, avaliku võimu ja elanikkonna koostöös on poole sajandiga suudetud üles ehitada Kesk-Euroopa üks säravamaid nüüdisarhitektuuri keskusi.

Niinimetatud Vorarlbergi koolkond sai alguse 1950ndatel aastatel, kui grupp noori arhitekte, kes Viini akadeemias hariduse olid omandanud, tulid kodukanti tagasi ning hakkasid koostöös kohalike elanikega töötama välja uusi majatüüpe. Näitus Rotermanni soolalaos avab fenomeni ka meie jaoks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võrreldes teiste majadega olid need ehitised odavamad. Nad levisid kiiresti, olles jõukohased, ilusad ja mugavad. Majad olid üha nõutumad, arhitektid töötasid nendega edasi ja nüüdseks on peale kasvanud juba neli generatsiooni noori arhitekte, kes sama suunda arendavad," kirjeldas arhitekt ja näituse kuraator Wolfgang Fiel. Vorarlbergi ehitusseadused on väga liberaalsed ja nii said noored arhitektid kiiresti jalad alla. Avalik võim kui tellija soodustas seda igati.

Näitusele Rotermanni Soolalao galeriis on välja valitud üle kahesaja projekti, mis näitavad Vorarlbergi arhitektuurile iseloomulikke külgi - julget lähenemist vormile, ruumilist mitmekülgsust ning arvestamist ökoloogiliste ja sotsiaalsete aspektidega.