Hannes Hermaküla sattus Eesti suurimasse varjatud muuseumisse

Raske keldriukse taga asuvad Eesti kunstiakadeemia ja selle eelkäijate üliõpilaste tööd, mis on kokku kogutud, et neid uutele õpilastele õppematerjalina näidata.

Kõik üliõpilaste kunagised tööd kuuluvad koolile ning materjali hulka kuuluvad ka tõelised briljandid nagu näiteks Tiit Pääsukese, Aime Undi või Jüri Kase kunagised koolitööd.

"EKA maja kerkib ja uues majas me tahame eksponeerida, ehkki meie maja on väike ja palju seal ruumi olema ei saa, aga me tahame oma rikkalikku kogu näidata, sest seal on nii palju suurepäraste kunstnike algusi," rääkis Kalm, mis praegu keldris seisvatest töödest saab.

Põnevaid töösid on ka disaini- või moevallast. "Kunagi peab uksed avama EKA muuseum," võttis Kalm materjali kokku.