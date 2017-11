Eesti pianist ja Serbia tšellist esinevad kontserdiga Buenos Aireses

Kammerõhtu kava kannab pealkirja "Souvenirs" ja esinejate sooviks on tuua kuulajate ette võimalikult erinevate maade ja ajastute muusikat. Kõlab kaheksa pala seitsme maa heliloojatelt, neist mõnedki populaarsed klassikapärlid. Kõige vanem autoritest on Niccolò Paganini teosega "Variatsioonid Rossini teemale", seejärel Robert Schumann, Prahas sündinud tšellist ja helilooja David Popper ("Ungari rapsoodia"), Claude Debussy, kava noorim helilooja on Johanna Doderer (s. 1969) Austriastteosega "Break on Through ", Klarika algatusel on kavas ka Argentina klassiku, sümfonisti Alberto Williamsi (1862-1952) "Eleegia” ning Arvo Pärt palaga "Spiegel im Spiegel”.

Ana Topalović on sündinud Belgradis, tuli 18-aastasena õppima Viini, kus ta õpetajaks sai Jontscho Bayrov, seejärel Kölni kõrgemas muusikakoolis Maria Kliegel jt. Ta on mitme konkursi laureaat, kirglik uue muusika tutvustaja, koostöös tuntud heliloojatega nagu Friedrich Cerha, René Clemencic, Georg Friedrich Haas ning on ka ise tegutsenud heliloojana. Vaatamata oma noorusele on Ana esinenud paljudes maades Euroopas ning Ameerikas (ka Carnegie Halli Weill Recital Hallis New Yorkis), mänginud niisuguste dirigentide käe all, nagu Daniel Barenboim, Yakov Kreitzberg, Julian Rachlin, Maxim Vengerov jt. Tal on Viinis oma stuudio ning ta on asutanud seal online muusikakooli "Viomus”. Praegusel Argentina-reisil on Ana Topalovićil enne tänast kontserdid veel Buenos Aireses festivalil Bicentenario de Música Argentina.

Klarika Kuusk alustas esinemisi sünnilinnas Tallinnas lapstähena laulusaates "Entel-tentel”, muusikakeskkoolis õppimise järel lõpetas Moskvas Tšaikovski-konservatooriumi muusikakooli ning siis konservatooriumi 1988 Mihhail Voskressenski juhendamisel. Sealtpeale elas ja töötas Klarika peamiselt klaveripedagoogina Rootsis, kus ta on asutanud ka andekate laste muusikakooli Talangskola Nordiska Musikgymnasieti juures Stockholmis. Ta on üles astunud ka mitmel festivalil Eestis. Kolmandat aastat elab Klarika Buenos Aireses, kus ta on täiendanud end kammermuusika ja klaverimuusika alal etnomusikoloogia uurimisinstituudis (Instituto de Investigación en Etnomusicología) ning ka kontsertidel üles astunud. Samuti on Klarika Arvo Pärdi muusikat mänginud koos oma viiuldajast noorema õe Kirstiga mitmel maal.

Kultuurikeskus L'Usina del Arte oma suure saali (1200 kohta) ja kammersaaliga (280 kohta) on Buenos Airese mainekamaid kontserdipaiku. 2007. aastal, kui Buenos Airese linnapeaks sai praegune ehitusinsenerist president (aastast 2015) Mauricio Macri, laskis ta endise suure vabrikuhoone ümber ehitada kontserdihooneks, kus sümfooniakontsertide kõrval toimuvad praegu ka näiteks Argentina tango maailmameistrivõistlused.