EstDocsi lühifilmide konkursi parimaks tunnistati Riho Västrik

Konkursil osalesid kuni seitse minutit pikad lühifilmid. Sel aastal tunnistati parimaks Riho Västrik kuueminitulise lühifilmi "Uued naabrid" eest.

Lühifilmide publikulemmiku auhinna võitis 15-aastane Toronto Eesti täienduskooli õpilane Aleks Meiusi ja Estonian Study Centre amatöörfilmi auhinna pälvis Imre Sooäär.

13. korda toimuv festival kogub iga aastaga populaarsust ka väljaspool Toronto Eesti kogukonda. Festivali külastavad ka mitmed eestlaste sõbrad ja tuttavad.

"Filmid, mida ma nägin, annavad mulle arusaamise kultuurist ja päritolust, nad tekitavad minus uudishimu, et minna ja õppida midagi rohkem Eesti kohta, nii et see on minu jaoks suurepärane õhtu," kiitis festivali külastaja Guy M. Beaudin.

Festival kestab 7. novembrini.