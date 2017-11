Maailma muusika päevadel Kanadas esindavad Eestit Märt-Matis Lill ja Tõnu Kõrvits

Nüüdismuusika aasta tippsündmusele, maailma muusika päevadele valitakse viiekümnest riigist üle maailma vähemalt üks teos - tänavu valiti Eestit esindama kaks teost, millest üks on Tõnu Kõrvitsa eestikeelne neljaosaline kooriteos "Laulud laulude laulust", mis põhineb Saalomoni ülemlaulul, Vello Salo tõlkes.

"Tegemist on suurejoonelise ja mastaapse sündmusega, ning meil on suur au see väärika ajalooga festival 2019. aastal Eestisse tuua," kommenteeris Eesti heliloojate liidu esimees Märt-Matis Lill, kes osaleb ka ise heliloojana. Tema Ameerika põlisrahvaid käsitlev lugu on välja valitud Eestit esindama 50 riigi hulgast.

"Kanada riigi ja rahvana on olnud põlisrahvaste tunnustamises edumeelsem kui Ameerika Ühendriigid teadvustades etnilist ebaõiglust ajalooliselt ameeriklastega võrreldes laiemas plaanis ning püüdnud seda heastada läbi parema teemakäsitluse ja avaliku diskussiooni," kommenteeris Märt-Matis Lill.

Lille teost "When the Buffalo Went Away" esitab Vancouveris ansambel Standing Wave. Teos põhineb tasandike indiaanlaste hulka kuuluva Crow hõimu pealiku sõnadel, millega indiaanipealik kirjeldab napisõnaliselt oma kultuuri hääbumist.

ISCM on kaasaegse muusika valdkonna suurim rahvusvaheline võrgustik, mis ühendab üle 50 riigi, lisaks alaorganisatsioonidena festivalid ja uue muusika keskuseid. Maailma muusika päevad on ISCMi tegevuse üks tähtsamaid väljundeid. Heliloojate jaoks on tegemist ühe aasta olulisema nüüdismuusikasündmusega.