Otseülekanne kell 18: Neoon Must esitleb raamatut depressioonist

"See on täielik deža vuu!" Nii ütleme siis, kui meile tundub, et oleme mingis olukorras juba varem olnud.

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

Raamatu peategelase Keira tormilise elusaatuse läbi näitab, et kuigi depressioon võib kesta pikki aastaid ja sel võivad olla valusad põhjused, on inimeses siiski mingi jõud, mis aitab tagasi tuua elutahte.

