Keelesäuts. Õigekiri pole ju koll

Mõni käändub ainsuses- mõni, mõne, mõnd või mõnda. Mitmuses- mõned, mõnede, mõnesid, mõnedel jne. Niisiis mõnedel juhtudel, mõnedel lastel või mõnedel asjadel. Samamoodi mõnedes olukordades või mõnedest olukordadest, kui just tahetakse mitmust kasutada. Sageli ongi parem öelda ainsuses- mõnest olukorrast on raske välja tulla, mõni inimene läheb kergesti endast välja. Aga kui just mitmuses tahetakse öelda, siis igal juhul mitte- mõndade, mõndadel või mõndadest.

Ja kui juba mitmus kõneks tuli, siis käänatakse ikka osa inimesi või osa inimestest lahkus varem mitte osad inimesed lahkusid varem. Osal lastest olid õpikud koju jäänud mitte osadel lastel olid õpikud koju jäänud. See hulka näitav sõna osa jääb ainsusesse. On väljendatud ka arvamust, et keeleõpetus on liiga õigekeelsuskeskne. Võib-olla peab see kooliprogrammi puhul paika, kuid ka seal ju tuleb mingil hetkel siiski ka õigekiri selgeks saada ja need, kes juba avalikkuses esinevad, ei saa loomingulisuse kõrval ka õigekirjast üle ega ümber.

Kuulake varasemaid säutse.