Arvustus. Tyler, the Creatori koerustükid hakkavad mööda saama

Inimesed kasvavad, inimesed arenevad ja inimesed vananevad ning on mõistetav, et ühel hetkel, kui mürsiku- või teismeea banded on disintegreerunud ja üksi valgusvihus ollakse, muutuvad ühes nende protsessidega ka käitumine ja mõned põhimõtted. Vähemalt koerustükid jäävad tihti seljataha.

Nii on mõneti läinud Tyler, the Creatoril: algselt eriti robustse muusika, alternatiivse mineku, kõikvõimaliku pullitegemise ja näiteks rulalembuse poolest tuntud kollektiiv OFWGKTA (ehk Odd Future Wolf Gang Kill Them All) on tänaseks laiali vajunud ja Tyleri, Frank Oceani, Earl Sweatshirti ning ehk veel paari erandiga on selle liikmed kaardilt kadunud.

Tyler andis sooloplaate välja juba siis, kui Odd Future veel täies jõus oli, aga „Bastard“ ja „Goblin“ kuulusid olemuselt samuti OF-i loomingu sekka. Kuigi need olid tihti heas mõttes lapsikud, jäi aeg-ajalt järele vaid nali ilma muusikalise väärtuseta. „Wolf“ ja „Cherry Bomb“ olid samas ambivalentsemad - ühest küljest leidus tõsiduse (ehk tõsiseltvõetavuse või siiruse) elemente ja taotlust edasi liikuda, kuid ka hetki, mis üldmuljele paraku kaikaid kodaraisse loopisid. Tylerit saab võrrelda Balotelliga – andekas isik, keda ta triksterlik loomus natuke tagasi hoiab.

Selle poolest on „Flower Boy“ pöördeline moment: siin ei ole tehtud identiteeti muutvat kannapööret, aga paari resoluutse liigutusega on terad sõkaldest eraldatud. Tylerile omane jõulisus – taustade bassine natuur ja agressiivne flow – on säilinud, aga räppimine on koondatum ja struktureeritum. Tugevamalt räppiv Tyler meenutab A$AP Mobi lugu „Telephone Calls“ , kust leiab rea „tell Tyler, better step his flow up“; sama loo peal keevitas ta linti ühe oma soliidseima värsi pika aja jooksul ja näib, et hüpe polnud ajutine.

Sarnaselt on arenenud muusika, kus eelmainitud bassine tahk meloodiliste annetega (neosouli ja funki hõngu taga on muuseas suur Pharrelli mõju) varasemast harmooniliselt ühendatud on – mitmekihilisus oli varemgi olemas, viimistletus veel mitte. Kahe eri pooluse eduka segamise näitena võib välja tuua näiteks loo „I Ain’t Got Time!“.

Isiklikum ja hoolsam lähenemine on Tyleril aidanud oma loomingut sel korral seni kõige paremini realiseerida ja see on tore. Kanye võinuks ka miksteipe valmis vorpima jääda, aga mis mõttega?