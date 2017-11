PÖFF teeb taas läbilõike värskest Saksa kinost

Programmi PÖFFi koordinaatori Christoph Gröneri sõnul annavad Saksa filmis juba mitmendat aastat järjest tooni naislavastajad, aga tähelepanuväärne on ka filmitegijate suurenenud huvi fantaasiamaailmade vastu. "On tunda kaugenemist eelnevate aastate sotsiaalrealistlikust filmist. Valgustus muutub väljendusrikkamaks, puudutatakse rohkem apokalüptilisi teemasid, kujutatakse tegelaste tumedamaid pooli," kirjutab ta saatesõnas.

Goethe Instituudi esitletavas uute Saksa filmide programmis 12 teost. Kümne mängufilmi kõrval on kavas ka avangardkunstnik Joseph Beuysist jutustav dokumentaalfilm ja telesarja „Babülon Berliin" kaks esimest osa. Kahe linateose puhul - "Ümbersõit” ja Just Filmi kavva kuuluv "Vaid üks päe" - on tegu rahvusvahelise esilinastusega.

