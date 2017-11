Galal kohtuvad metsosopranid ja mood

Mezzogala on klassikalise muusika kontsert, kus laulavad ainult Eesti noored metsosopranid. Kolmandat korda toimuval üritusel esineb seekord kokku 12 lauljat: Grete Teearu, Karis Trass, Iris Roost, Johanna Maria Juhandi, Getter Unt, Anna Dõtõna, Kadi Jürgens, Merje Uppin, Aule Urb ning Tuuri Dede. Külalistena esinevad kontserdil Maarja Purga (Saksamaa-Eesti) ja Annaliisa Pillak (Soome-Eesti). Klaveril saadavad Piia Paemurru, Irina Oja ja Kaili Eerma. Õhtut juhivad Taavi Hark ja Anne Prommik (Klassikaraadio).

Kui eelmiste kontsertide kavas olid tuntumad metsosopranite ooperiaariad, siis seekord on esinejatel veelgi ambitsioonikam plaan - ettekandele tuleb terve metsosopranite ooperiaariate kogumik. Kogumikus leidub aariaid vanamuusikast kuni tänapäevani. Kõige varasem ja üks tuntumaid aariaid pärineb aastast 1689 – Henry Purcelli ooperist “Dido ja Aeneas” Dido lament “When I am laid”. Kõige hilisem ja harva esitatavam aaria pärineb aastast 1958, Samuel Barberi ooperist “Vanessa” – Erika aaria “Must the winter come so soon?”

Glamuuri ja sära lisab üritusele moedisainer Perit Muuga looming.

Metsikute Mezzode ja Perit Muuga koostöö on esmakordne. Ooperidiivad ja ekstravagantsed kostüümid on alati kokku käinud ning Periti julge, Eesti loodusest inspireeritud looming sobib nii moe- kui ka kontsertlavadele. Kontserdi teine pool algab suurejoonelise ja dramaatilise moeetendusega. Modellidena astuvad üles metsosopranid ise.

Metsikuid Mezzosid iseloomustab kaks omadust – nende hääleliik ja Eesti päritolu. Ühenduse ellukutsujaks on Aule Urb, kelle eesmärgiks on noorte ja juba EMTA lõpetanud metsosopranite kokkuviimine ja koos musitseerimine. Esimene Metsikute Mezzode kontsert toimus aastal 2014.