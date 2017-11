Eesti kino top 7. Pahad emmed lükkavad jõuluhullusele hoo sisse

The Son of Bigfoot

Teisele kohale võitles end äsjase Halloweeniga haakuv animaseiklus "Peletiste perekond" ning esikoha hõivas lähenevast jõuluhullusest lähtuv komöödia "Pahad emmed 2", mis kinnitab veenvalt, et ka emad on inimesed ning neilgi peaks olema aasta stressirohkemate pühade eel võimalus end veidi vabamalt tunda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel