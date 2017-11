Eestlased DOK Leipzigi festivalil: "Nõukogude hipid" osutus enim nõutud filmiks

Euroopa esilinastusele eelnes rahvusvaheline esilinastus 28. oktoobril Brasiilias mainekal Sao Paulo Mostra filmifestivalil, mis on üks suuremaid ja olulisemaid Ladina-Ameerikas. Sao Paulo publik võttis filmi vastu soojalt ja rohkete küsimustega, „Väga liigutav oli kogeda, et Ida-Euroopast nii kauges kultuuriruumis tekitab film elavaid emotsioone. Pärast seanssi jagati minuga nii embuseid kui pisaraid ja tänati töö eest, mida peetakse tulevastele põlvkondadele oluliseks," kirjeldas režissöör Terje Toomistu toimuvat.

