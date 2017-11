Eesti teatrile heitsid pilgu rahvusvahelised spetsialistid

Festivali Draamamaa Weekend korraldaja on Eesti Teatri Agentuur, kes sel aastal pani kokku programmi NO99, Vanemuise, Vaba Lava, Sõltumatu Tantsu Ühenduse ja Kanuti Gildi SAALi lavastustest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesmärk on laiendada meie etendusasutuste kontakti teiste maade teatritegijate ja festivalidega, et siinne teater jõuaks Eestist kaugemale. Välisvaatlejate hinnangul on meie teater mitmekihiline, kaasaegne ja poeetiline.

Israel Festival kuraator Vitzik Giuli tõdes, et Eesti teater kompab piire ning on jõuline ja otsekohene. "Lavastused on huvitavad ja mitmekihilised, veidi tunnen puudust distantseeritusest, et astutaks oma teemast veidi eemale."

Saksamaa Forum Freies Theater kuraator Kathrin Tiedemann sõnas, et teda huvitavad ühiskondlikud teemad ja poliitiline teater, sest teater saab lahendada suuri ühiskondlikke konflikte. "See siin väga esile ei tule, eelkõige on teie teater väga poeetiline, muusikaline, värviline ja ma ütleksin, et ka väga kunstiline."