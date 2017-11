Teet Kask: minu lavastuses ei näe lihtsalt morbiidseid ja animalistlikke luiki

See oli kaks aastat tagasi, kui Teet Kask tõi Teatro di Milano lavale "Anna Karenina", vahendas "Aktuaalne kaamera". Publik võttis selle hästi vastu ja nii on Kask Milanos tagasi. Seekord balletiklassika absoluutse tippteosega - Pjotr Tšaikovski "Luikede järvega".

Kui "Anna Kareninas" segas Kask neoklassikat ja nüüdistantsu, siis "Luikede järves" toetub ta vanameistrite Petipa ja Ivanovi koreograafiale. Kaasaegset hõngu lisab minimalistlik lavakujundus. Kuidas aga lavastada väikeses teatris maailma tuntuim ballett, kui 33 luige asemel on kasutada vaid 10 baleriini?

Lavastaja ja koreograaf Teet Kask selgitas, et tema luiged ei ole lihtsalt morbiidsed animalistlikud tegelased, vaid nad on rohkem neiu poole. "Neiud, kes unistavad armastusest."

Balletto di Milano kunstiline juht Carlo Besta sõnul oli tegemist kahtlemata keerulise tööga. "Kokkuvõttes olen kindel, et seda saadab suur edu," lisas ta ja tõi välja, et Kase "Luikede järv" läheb Milanost üle maailma tuurile. "Me oleme õnnelikud, et saame töötada klassikalise repertuaariga ja seda uuendada.

Töö Itaalia tantsijatega pakkus klassikalise Vene koolitusega koreograafile üllatusi. "Proovi käigus selgusid momendid, mis Vene kooli jaoks on elementaarne, mis minul on kehas sees, itaallaste jaoks on see uudne, mille pidin siis sisuliselt nullist neile sisse viima."

Emotsionaalne Milano publik võttis Luikede järve vastu tormilise aplausiga. "Ma soovitan seda lavastust, sest see on väga emotsionaalne," ütles külastaja Floriana. Saalis istunud Rosario nägi lavastuses omamoodi innovatsiooni.

"Eriti lavakujunduses ja koreograafias, mis oli siin õigustatud."

Teet Kask lavastab Milanos ka edaspidi. Alates septembrist on ta Balletto di Milano külaliskoreograaf.