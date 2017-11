Mari Roosvalt täidab Fahle galerii hääbuva rohelusega

Eesti Kunstnike Liidu auliige Mari Roosvalt alustas oma loometeed Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, mille lõpetamisele 1969. aastal järgnes aktiivne osalus näitusetegevustes ja karjäär kunstiõpetajana. Alates 1992. aastast on Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Eesti Kunstiakadeemias. Tema tööd ja annet on tunnustatud mitmete auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad Mäe nimelise maalikunstipreemiaga kunstniku emotsionaalse omaruumi loomise eest.

Roosvalti kunstniku käekiri on aastate jooksul läbi teinud mitmeid muutusi, kuid jätkuvalt on tema loomingu keskmes loodusvaadete kujutamine, enam kui ümbritsevast rohelusest inspiratsiooni ammutamine on Roosvaltile omane puhta ja ürgse loodusega ühtekuuluvustunde peene tajumine ja oskus seda abstraktse maalikeele kaudu väljendada.

Tema uudsena mõjuvate teoste fookuses on meile aastatuhandeid tuttavad olnud muster ja värv - kood, kuhu me sümbolitena sisse sobime – loodus. Sügav ja kontrastne rohelus, metsade ja maa maatriks - vanad puud, aiad, aasad, külateed ja pargirajad. Iidsuse võrdkujud, mis materiaalsusest võlutud maailmas on oma olulisust kaotamas. Rohelus hääbub pealetungivas hallis, millel puuduvad elemendid, mis ergastavad vaimu ja võimaldavad tunda sidet mällu kangastunud sümbolitega.

Kuraator on Meelis Tammemägi, kaaskuraator Liis Aleksejeva.

Näitus jääb avatuks 9. detsembrini.