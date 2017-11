"Minu näoga onu" valiti osalema Kairo filmifestivalile

Maimikute mängufilm “Minu näoga onu” valiti osalema A-klassi filmifestivalile Kairos

Olulisim filmifestival Aafrikas ja Lähis-Idas vältab tänavu 21. kuni 30. novembrini, Eesti film linastub seal rahvusvahelises programmis International Panorama. Filmi sõidavad Egiptusesse esindama peaosatäitja Rain Tolk ja režissöör Andres Maimik.

“Juba praegugi võib öelda, et lisaks kodupublikule on filmi väga hästi vastu võtnud ka suured festivalid,” ütles filmi produtsent Maie Rosmann-Lill. “Kairo on üks 15 maailma oluliseimast, A-klassi filmifestivalist. Seal osalemine on Eesti filmile suureks tunnustuseks.”

Varasemalt on Maimikute mängufilm võistelnud samuti maailma mõjukaimate hulka kuuluval Karlovy Vary filmifestivalil. Lähipäevil linastub “Minu näoga onu” aga Saksamaal Mannheim-Heidelbergi filmifestivalil.

Lisaks on "Minu näoga onu" valitud PÖFFi Eesti filmi konkursi programmi, kus linastub aasta jooksul valminud Eesti filmide paremik, mida on kutsutud hindama välismaised eksperdid.

Maimikute mängufilm esilinastus Eestis septembri lõpus ning seda on tänaseks kinos vaatamas käinud üle 28 000 inimese. Juba vähem kui kuu aja pärast tuleb müügile ka filmi DVD ning film jõuab ka Telia videolaenutusse.

Vanemate ja nende laste tragikoomilistest suhetest rääkiv “Minu näoga onu” on humoorikas draama, mis kõneleb õnne ja läheduse otsingutest. Filmi peategelasi kehastavad Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast.

“Minu näoga onu” režissöörid ja stsenaristid on Andres ja Katrin Maimik. Filmi produtsendid on Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Mihkel Soe ja kunstnik Kristina Lõuk. Filmi tootis Kuukulgur Film koostöös Kinosaurus Filmiga, selle valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.