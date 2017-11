Arhitektuurimuuseumis näeb soomlaste arhitektuuriparemikku

Näitus „Vaade. Soome uus arhitektuur” hõlmab paremikku paaril viimasel aastal valminud põhjanaabrite arhitektuurist. Läbilõige, kuhu ühelt poolt kuuluvad avalikud ehitised nagu (üli)koolihooned, muuseumid ja haiglad-tervisekeskused ning teise suure osana elamuarhitektuur, annab jätkuvalt kinnitust Soome professionaalsest ehituskultuurist, heast ehituskvaliteedist ja läbimõeldud arhitektuurist. Projektid välja valinud žürii tööd juhtis rahvusvaheliselt tunnustatud Hollandi kriitik ja kuraator Ole Bouman.

Rotermanni soolalao suures saalis on eksponeeritud 15 projekti, millest žürii eraldi äramärkimise pälvis kolm objekti: ristkihtliimpuidust ehitatud korterelamu Jyväskyläs (OOPEAA Office for Peripheral Architecture), minimalistlikult range ja materjaliehe Opinmäki koolimaja Espoos (Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää) ja kontekstitundlik Serlachiuse muuseumi juurdeehitis Mänttäs (MX_SI architectural studio & Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arhitektid). Viimane valiti välja 579 võistlustöö hulgast 2011. aastal toimunud rahvusvahelise konkursi käigus, kus osalesid ka mitmed Eesti arhitektid. Nii äramärgitud projektid kui ka teised on näitusel põhjalikult esitatud jooniste, fotode ja makettidena ning spetsiaalselt näituse jaoks valminud filmiklippidel. Näitusega kaasneb rikkalikult illustreeritud kataloog, mis on soodushinnaga müügil muuseumi raamatupoes.

Soome Vabariigi 100. juubeli tähistamiseks kaasneb näitusega arhitekt Anu Puustineni (Avanto Arkkitehdit) loeng 29. novembril kell 18. Avanto arhitektuuribüroo näol on tegemist tuntud Soome noorte arhitektidega. Nende üks viimaseid projekte – populaarne Löyly restoran-saun Helsingis – on võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu ja oli ühtlasi eelmisel aastal Finlandia arhitektuuriauhinna nelja finalisti hulgas.



Näitus jääb avatuks kuni 7. jaanuarini 2018.



Näituse korraldajad on Soome Arhitektuurimuuseum, Alvar Aalto Fond, Soome Arhitektide Liit SAFA