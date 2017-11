Huumoriliidu karikatuurivõistluse võitis horvaatia karikaturist

Peatselt on järgnemas ka 100-st parimast võistlusele saabunud tööst karikatuurinäitus ”Juubel - Eesti Vabariik 100". Parimad karikatuurid on nähtaval ka Eesti Huumoriliidu lehel http://eestihuumor.ee/galerii-top32/

Peale kahte anonüümset hääletamisvooru (žürii liikmed ei teadnud, kuidas teised on hääletanud ja kes on autorid), valiti esimeses voorus 5 punkti süsteemis 170 karikatuuri hulgast välja 32 parimat. Seejärel jätkus hääletamine teises voorus, kus 10 punkti süsteemis hinnati eelmise vooru 32 paremat. Punktide kokkuliitmisel sai parima tulemuse keskmise 8,71 punktiga Mojmir Mihatov Horvaatiast, teise auhinnalise koha pälvis Urmas Nemvalts Eestist 7,57 punktiga, kolmas koht keskmise punktisummaga 7,29 punkti läks jagamisele Sergei Semendyaevi (Ukraina), Priit Koppeli ja Tarmo Vaarmetsa (mõlemad Eesti) vahel.

