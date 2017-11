Tippviiuldaja Baiba Skride toob Eesti publikuni Elleri viiulikontserdi

Novembris astub Vanemuise kontserdimajas ja Estonia kontserdisaalis ERSO ette maailma kontserdilavade üks säravamaid tähti, viiuldaja Baiba Skride, kes tuleb Tallinnasse ja Tartusse ERSO peakülalisdirigent Olari Eltsi kutsel, selleks et tuua publikuni Eesti muusikaklassiku Heino Elleri viiulikontsert. Lisaks ettekannetele kontsertidel teos ka salvestatakse.

Elleri viiulikontserdi näol on tegemist teosega, mille tähtsust on võimatu üle hinnata – Eller on loonud üldse esimese viiulikontserdi Eesti muusikaloos. Tallinnas Estonia kontserdisaalis esineb läti päritolu viiuldaja 17. novembril Lisaks Tallinnale kantakse viiulikontsert ette 15. novembril ka Heino Elleri sünnilinnas Tartus, Vanemuise kontserdimajas ning ajaloolise tähtsusega esitusi jääb tähistama plaadistus.

Esmatutvust Heino Elleri viiulikontserdiga kirjeldab Baiba Skride järgmiselt: "Elleri kontsert on nii tehniliselt kui muusikaliselt üsna keerukas, samas väga ilus. Kuna ma naudin väga uusi väljakutseid, siis on just vähetuntud teostega kohtumine minu jaoks väga eriline ja põnev."

Solistivalikut kommenteerides oli dirgent Olari Elts resoluutne: “Kes siis veel, kui mitte Baiba – hiilgevormis maailma tipplavade viiulisolist, kes on kasvanud Lätis ja kel on seetõttu olemas kõik eeldused Eesti muusika parimaks esitamiseks. Lätlased saavad meist ja meie kunstist sama hästi aru kui me ise."

Kontserdi teises pooles kõlab ERSO ja Eltsi esituses Stravinski muinasjutuline ja piltlikult ilmekas balletimuusika “Petruška” ning kontserdi avalooks on avamäng Austria helilooja Franz Schrekeri ooperile “Märgistatud”, mille esiettekandest eeloleval kevadel möödub sada aastat ja mis just viimasel kümnendil on taas pälvinud tähelepanu mitmete Euroopa teatrite repertuaaris.

Baiba Skride tundelised ja kirglikud interpretatsioonid ning loomulik lähenemine muusikale kütkestavad nii dirigente, orkestreid kui publikut. Tema uhkes tõusujoones kulgev solistikarjäär toob igal hooajal uusi vallutusi nii mainekates kontserdipaikades kui ka maailma parimate orkestrite ees. 2016. aastal kutsuti ta esmakordselt esinema New Yorgi Filharmoonikute ette ning käesoleva hooaja jaanuaris jätkab ta koostööd selle maailma absoluutsesse tippu kuuluva orkestriga. Napilt kuu aega hiljem on ta juba laval koos Berliini Filharmoonikutega. Lisaks Bostoni Sümfooniaorkester, Pariisi Orkester, Leipzigi Gewandhaus-orkester, Jaapani NHK Sümfooniaorkster, Londoni orkester The Philharmonia – ja needki on vaid mõned tuntumad nimed Skride lavapartnerite seas.

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peakülalisdirigent Olari Elts on saavutanud rahvusvahelise tunnustuse kui omanäolise, intelligentse ja selge interpretatsioonistiiliga dirigent. Olari Elts juhatab suurema osa oma hooaegadest nimekaid orkestreid üle maailma. Hiljuti etendus Berliini Konzerthausis just tema juhatusel NO99 menuk "Pööriöö uni" Mendelssohni muusika ja Shakespeare'i tekstidega.